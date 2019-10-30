【跑鞋・01測試】全港首測GlideRide　鞋底設計如何引導前傾？

連續3篇跑鞋測試，先是New Balance和On的跑鞋，今次輪到Asics的跑鞋。 這對GlideRide中底呈弧形，有種推跑手往前的效果，人未跑，只是行已感受到的的效果。 它有特點，但不是完美，今篇文章就會拆解它的設計。

01測試

測試産品：Asics GlideRide跑鞋

測試內容：速度課、路跑約20公里

側邊看到中底設計很厚和前掌往上傾。（區嘉俊攝）

簡介

Asics有兩大長青系到，分別是Tarther和GEL-KAYANO。年初推出了概念極為不同，鞋底呈弧形的MetaRide，今次款式為同系列第2對跑鞋GlideRide。它的鞋面和鞋踭物料較厚，還外加鞋踭穩定膠，所以兩側穩定性地高，足踝關節的保護性很充足。

它的中底較厚，清晰地用兩種顏色，分成兩層，中間往內凹，並非如MetaRide有一個孔。前掌按人體工學設計往上彎，吸收MetaRide經驗，調整了上翹弧度。GlideRide最重視把跑手往前推送到下一步，穿它會自然地著地，並像踏單車腳踏般順勢轉到下一步。

從這角度，看到它的上翹弧度。（區嘉俊攝）

試後感

我穿起GlideRide的第一個感覺是很「包腳」，腳不能像穿Tarther般靈敏，但受到充分保護。它的前掌往上翹，加上有往前傾的導向性，人就像踏在「搖搖凳」，單是走路已有傾前感覺。鞋內的足弓位置凸起，提供額外支撐，特別適合有高足弓的跑手。

延伸閱讀：

【01跑記．巴黎馬拉松】從香榭麗舍大道出發 一步步讀巴黎故事

【01測試．跑鞋】巴黎馬拉松實戰測試MetaRide 感受品牌新嘗試

跑在海旁，我很自然地踏到地面，並順勢轉到下一步，兩腳交替得很順暢，步頻很自然地提高，腳步愈跑愈密。我試過脫下跑鞋讓跑友試穿，他的跑後感是「它好像教我跑步，迫我用最佳位置落地，一步推一步。如果我落點錯誤就發揮不到它往前傾的功效」。我嘗試順勢跑，感覺到有更多肌肉參與跑步。

我又試過穿它走1.4公里為1組的速度課，跑時非常重視步距和提腳，當時嫌它不夠輕盈，抬腳就會感受到鞋的重量，影響訓練目的。總括而言，Guidesole很適合長課和長距離比賽，對提升步密有利，提升步距就沒有優勢，對體重偏高的跑手都有足夠緩震。它的中底物料較厚和偏硬，估計會很耐用。

按圖看清GLIDERIDE細節，並比較MetaRide

+ 5 + 4 + 3

承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑