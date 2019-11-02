【跑步】7招簡易肌力訓練　在家也能做　5個貼士你要知

關於跑步的肌肉訓練，我們並非要「練大隻」，當改善肌肉的力量、穩定度和柔韌度，自然有助維持良好跑姿。當我們愈跑愈累，欠缺肌力導致跑姿變形，久而久之增加受傷風險。 國際田聯一級田徑教練徐弘泰（Winter）示範7招簡易肌力訓練，更給我們幾個貼士。跑季已正式來臨，大家不要躲懶，跑步之餘更一起「修葺身體」，練好肌肉跑好步。

1. 練好肌力助開季

跑步新手肌力不足，自然應付不了運動量突增；即使以往有跑步習慣，都有機會因久未訓練而導致肌力不足。當主要用於長跑的肌肉疲勞而錯誤使用其他肌肉，會令跑姿變形，增加受傷風險。

2. 別小覷簡單動作

掌上壓和仰臥起坐等動作看似普通，沒有花招或綽頭，但最能練好我們的「基本功」，即是維持良好跑姿的主要肌肉，如腹背核心肌群、肩膀三角肌、手臂二頭肌、大腿前後的四頭肌和膕繩肌、臀大肌等。

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3. 肌力訓練也要熱身

跑步前後要熱身和紓緩，肌力訓練亦然。大家可先原地郁動1分鐘，提升身體核心溫度，繼而從頭到腳全身伸展，然後開始肌力訓練。訓練後亦要伸展全身肌肉，有助紓緩肌肉痠痛。

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4. 妥善安排肌力強課

大家可以隔一至兩天鍛煉肌力，包括每周有一課強度較高的肌力訓練課。但要注意的是，肌力強課不要安排於高強度跑課前一天，以免身體過勞影響訓練質素。

跑季開操貼士，按圖放大

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5. 強度課增加負重

既然肌力訓練都有強課，哪如何拿捏強度？以半蹲為例，以自身體重練了3至4課後，如已掌握動作，可嘗試增加負重（譬如拿住啞鈴），慢慢調節，以提升雙腿肌力。

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