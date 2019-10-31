【01齊跑 x 毛孩子】送你智能寵物餵食器　跑夠3K就有機會！

「01齊跑」聯乘「毛孩子」送禮三連擊，第三回將送出智能寵物餵食器。只要你綁定手機，跑夠3K同步數據以及填妥表格，就有機會贏取獎品。 今回問題是「你會同寵物去邊玩及原因」，01齊跑團隊將選出答案最有趣的朋友，希望你成為幸運兒吧。

「01齊跑」繼續送禮，立即按此或者點擊下圖，只要數個步驟登入及綁定手機，即可成為「01跑手」，參加「01齊跑 x 毛孩子」送禮。

本次虛擬跑活動已經開始，11月14日晚23：59結束。立即登入「01齊跑」，尋找「01齊跑 x 毛孩子」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」後跑3公里，同步數據後填表回答「你會同寵物去邊玩及原因」，並於表格上載一張與寵物「放電」照片，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「01齊跑 x 毛孩子」送禮 或其他虛擬跑挑戰。

登入「01齊跑X毛孩子 送禮」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。即睇詳細介紹全港各個寵物公園，從此不再苦惱：【寵物公園#4】西九文化區超大草地連大海景 五星級放狗好地方

「智能寵物餵食器」能設定自動餵食時間，縱使主人們外出運動跑步時、或者無人在家，也不用擔心；我們更能自設餵食份量，控制毛孩不會食得太多。

智能寵物餵食器讓主人可以自主設定餵食量和餵食時間。（網上圖片）

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多