【01齊跑．送禮】以跑換跑　送你港島10公里2019參加名額

「港島10公里賽2019」踏入第3屆，已成香港長跑盛事，今年賽事將於12月8日舉行，「01齊跑」送出10個名額，大家立即下載《香港01》手機應用程式，登記成為01跑手，參加挑戰，即有機會贏得參賽名額。

汗水換獎賞，送出「港島10公里賽2019」名額的虛擬跑活動，已經開始，直至11月7日晚上23：59結束。賽事以灣仔會議道為起終點，途經灣仔、銅鑼灣鬧市以及東區走廊。立即登入「01齊跑」，尋找「港島10公里賽2019」的挑戰頁，按「立即參與」後跑10公里，同步數據再填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「港島10公里賽2019送名額」或其他虛擬跑挑戰。

港島10公里

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

立即登入「01齊跑」，尋找「港島10公里賽2019」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。完成10公里同步數據，填表回答「點解想跑港島10公里賽 2019」，齊跑團隊選出最有創意的答案，送出參賽名額，共10個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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