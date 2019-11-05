【跑步．送禮】益力多健康跑首次舉行　送你5公里參賽名額

全港首個「益力多健康跑」將於2019年12月8日於欣澳海濱長廊舉行，賽事設3公里、5公里和10公里，《01體育》送出20個5公里組別名額，大家把握機會跑步吧！

全港首個「益力多健康跑」以健康及歡樂為主題，除了跑步，更有美食、攤位遊戲、樂隊表演及豐富大抽獎，肯定令大家樂而忘返！

《01體育》現送出20個「益力多健康跑」5公里*活動名額，邀請各位大小朋友一齊參加這個「健康派對」，與「 益力多勇士」共渡健康周末！

是次活動將於2019年12月8日於欣澳舉行，參加者可得到精致「益力多勇士」選手包及完賽紀念品#，更可藉此開始跑步健康生活！

*「益力多健康跑」5公里組別年齡限制為12至75歲（按活動日計算）。

# 完賽紀念品：參加者須於限時內完成賽事，完賽後派發。

益力多健康跑選手包。（大會提供）

「益力多健康跑 」活動詳情

日期：2019年12月8日（星期日）

地點：欣澳海濱長廊

組別：3公里（個人及親子）、5公里及10公里

活動網頁：https://hongkonghealthrun.hk/

除了「益力多健康跑」參賽名額，大家想贏更多獎品，只要立即登入「01齊跑」，於虛擬跑挑戰頁，尋找感興趣的挑戰，按「立即參與」接受挑戰。即有機會贏得不同禮物。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

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關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

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