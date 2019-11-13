【01齊跑．高達跑】賀高達面世40周年　齊跑送你10個位

適逢高達動畫系列面世40周年，香港迎來首次「高達跑」。活動將於2020年1月5日舉行，「01齊跑」會送出10個名額 (2/5/10公里)，大家立即下載《香港01》手機應用程式，登記成為01跑手，參加挑戰，即有機會贏得參賽名額。

汗水換獎賞，送出「高達跑」名額的挑戰活動已經開始，直至11月20日晚上23：59結束。賽事假大埔科學園舉行，是香港首個以高達為主題的跑步活動。參加者可選擇自護或聯邦，取得不同陣營的選手包。立即登入「01齊跑」，尋找「高達跑」的挑戰頁，按「立即參與」後跑10公里，同步數據再填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑每次只可參加一項01齊跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「高達跑」或其他01齊跑挑戰。

教學短片：

「高達跑」路線圖（按圖放大）

賽事資料：

日期：2020年1月5日

地點：沙田科學園

距離組別：2公里、5公里和10公里

「高達跑」各組選手包（按圖放大）

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

立即登入「01齊跑」，尋找「高達跑」挑戰活動，按「立即參與」接受挑戰。完成5公里同步數據，填表回答「點解想跑高達跑？」，齊跑團隊選出最有創意的答案，送出參賽名額，共10個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

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