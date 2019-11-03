【馬拉松．M教室】10月3章　拆解女跑手惡夢　拇趾外翻的疑難排解

跑步有些因素可控，有些因素不能靠努力改變，例如高度和足部拇趾外翻。今篇M教室就探討經常困擾女跑手的足部拇趾外翻，談成因丶影響和改善方法，而且有疑難排解，例如，是否穿高跟鞋引致拇趾外翻。除了跑手，藝員都遇到這問題，當中鄧麗欣和徐若瑄都做過相關手術，鄧麗欣的拇趾外翻手術，就由吳彥醫生主診。

拇趾外翻的成因

人體很奧妙，不是所有問題都是一樣成因，但我們能從統計數字中看出端兒「90%足部拇趾外翻出現在女性身上，80%的患者稱有家族成員都有這問題，可見遺傳是重要因素」。吳彥醫生補充，有拇趾外翻的人經常穿窄頭高跟鞋會使拇趾加劇變形，但不是主要成因。

患上足部拇趾外翻，拇趾骨頭形態就會如圖中一樣。（受訪者提供）

我們看到拇趾向內屈和蹠趾關節向外突，就認為問題出現在骨骼，這是錯誤的，骨頭移位是結果，韌帶鬆弛才是成因，「支撐骨骼的韌帶失靈，腳掌的韌帶鬆弛使拇趾往外移，並頂到鞋子，腳趾骨漸漸變形，所以問題源自韌帶，不是骨骼。

女性患者居多皆因要女性會生育，所以天生骨骼較柔軟，支撐骨骼的韌帶會受女性荷爾蒙影響較易鬆弛，「孕婦臨盤時會分泌女性荷爾蒙，讓其支撐盤骨的韌帶更鬆動，方便分娩」，所以很多女性產後拇趾外翻的問題加劇了。

「我為何會有拇趾外翻？」－－拇趾外翻的18種成因

+ 14 + 13 + 12

拇趾外翻的問題

對跑手來說，足部拇趾外翻衍生兩大問題，分別是消耗額外體能和增加鞋與腳的磨擦引致傷痛。

「步行時，5隻腳趾發力並不平均，拇趾大約佔施力的80%，而且會協助身體平衡，讓重心維持在兩腳中間。如果患上拇趾外翻，拇趾因變形而力量減弱和影響平衡，使力量會偏向外側和行得較耗力」。一場馬拉松，跑手走40,000步是閒事，患者每一步都消耗額外體力，累積起來就會花多很多體力，影響跑步經濟性。「手術後，很多患者感覺到耐力比以前好，而且，報告指出食指和中指的蹠骨受力峰值由43.9%降至34.2%，可見拇趾位置的力量增加」。

拇趾外翻，不止影響外觀，拇趾下的蹠骨向橫突出會大幅增加鞋與腳的磨擦，尤其是跑手長時間地走，更易磨得紅腫疼痛。「嚴重的拇趾外翻導致長期走路姿勢有問題，足底起了很多足繭，更惡化至出現潰瘍，也增加了長者跌倒的風險」。跑手患上拇趾外翻只好穿上鞋頭較闊的跑鞋，減輕磨擦，沒有避免受傷方法。

拇趾外翻的醫治方法

拇趾外翻不會自然好轉，只會愈來愈嚴重，例如懷孕使女性荷爾蒙增加，引致韌帶更加鬆弛。治本的解決方法只有做手術，主要分成截骨手術和非截骨韌帶聯合術。「患者有多嚴重先要做手術，並沒有劃一標準，主要是衡量有否影響日常生活。例如跑步時腳趾很痛、喜歡穿高跟鞋和改善外觀」。有些老人家拇趾外翻幅度很大，但不介意外觀、不穿窄身鞋和不想做手術，反而不會做手術。

他是吳彥醫生的病人，在非截骨韌帶聯合術後，他跑過多場馬拉松。（受訪者提供）

鄧麗欣（左2）和吳彥醫生（右2）在講座上的合照。（受訪者提供）

截骨手術是將拇趾骨頭切割，再用釘固定位置，將外翻的拇趾還原成畢直的拇趾。「這種手術可以在外觀上暫時將拇趾還原到正確位置，但牽涉到截割骨骼，所以創傷較大」。由於沒有改善韌帶問題，所以復發風險較高，而且涉及截割骨骼，手術較繁複。

韌帶聯合術是將移位的第一蹠骨用縫線把它與第二蹠骨綁在一起，在無需切割骨骼下，拉它回到正常位置。「此手術著重身體的癒合創傷功能， 兩個蹠骨之間會在手術後自動產生聯合韌帶性的新纎維組織以穩定第一蹠骨」。由於從病理出發，所以改善了韌帶鬆弛問題，亦可保持骨骼和關節的完整。「全新韌帶可在3個月內自然成長，隨後成為預防骨骼再移位的重要機制」，大多患者在此種手術後6個月可以正常活動，康復者能夠隨意穿著高跟鞋，再跑馬拉松不單沒有問題，而且比以前消耗較少體力。

承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

圖解韌帶聯合術的手術方法。（受訪者提供）

左圖是手術前，右圖是手術後。（受訪者提供）

成因

1） 窄頭鞋會使拇趾加劇變形，但不是拇趾外翻主要成因。

2）骨頭移位是結果，韌帶鬆弛是拇趾外翻主要成因。

3）患者不是出生就有拇趾外翻，所以不算是先天性。

4） 女性要骨骼較柔軟，韌帶受女性荷爾蒙影響易鬆弛，容易引致拇趾外翻。

問題

5）拇趾外翻會影響平衡，使身體重心偏向外側，增加體力消耗和容易「拗柴」。

6） 拇趾外翻會引發足部問題，例如腳痛、足繭和足弓下陷。

7）患者沒有避免受傷方法，只好穿鞋頭較闊的跑鞋減低磨。

8）拇趾外翻不單是外觀問題，而且不會自然好轉。

醫治方法​

9）拇趾外翻不會自然地好轉，只會愈來愈嚴重。

10）治本的方法只有做手術。

11）是否需要做手術，沒有劃一標準，主要考慮是否影響生活。

12）手術方法有兩種，截骨手術和韌帶聯合術。

13）截骨手術是將拇趾骨頭切割，再用釘固定位置，將外翻的拇趾還原成畢直的拇趾。

14）韌帶聯合術無需切割骨骼，將移位的第一蹠骨用縫線把它與第二蹠骨綁在一起。

15）韌帶聯合術後6個月，大多患者能正常活動，例如穿著高跟鞋和長跑。