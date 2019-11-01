【01齊跑．Hikipedia】實現摯友間的約定　由今個跑季開始

長跑是跑手間的競賽，更多時卻時連場「贏自己」的挑戰。 「11月MinPlay」的兩位領跑手——山系團隊Hikipedia的Kylie和Avis，雖然未必是意義上的「長跑狂人」，今個跑季決心透過跑步尋找一個「未曾幻想過的自己」，再一次引證了這種運動的意義，確實擁有數不盡的詮釋。 登山與跑步，全為他日回望人生時無怨無憾。

擁有過萬followers的山系社交專頁「Hikipedia 山上山下」，向來分享的內容多數離不開兩位版主Avis和Kylie走過的山野景貌，數年間，由香港走出國外，紀錄一對好朋友共同挑戰、發掘自我的過程；回想當初二人所以開始一起登山的原因，全因感到營營役役的沉悶生活太沒意義，平凡的工作以外，到底可以有什麼為自己而做的追求？有什麼可以令生活增添色彩？這些問題，最終令兩位較少運動的女生決定一改往日的生活模式。今個跑季，更漸漸由山路走到賽道，希望正式展開長跑生活，卻又深知這種運動不能一步登天，故接受了《01齊跑》本月的「MinPlay」邀請，由儲里數開始，一起實現多個路賽、山賽目標。

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Avis（左）和Kylie（中）從Kimmy手上接過新一月MinPlay領跑手的任務。

Kylie雖然是Hikipedia中較熱情的一個，但充滿活力的她，跑步資歷反而不及性格較冷靜的Avis；後者已經有過多次10K、半馬、全馬經驗，而她卻在去年才開始跟教練練習長跑，以訓練出足夠應付出跑的體能，實現二人每年最起碼一個「長距離團體賽」的約定。Kylie說：「3年前剛剛開始行山時，有一次Avis叫我報名參加一個在情人節前一天舉行的valentine's race山賽，說是一次『初心者』的比賽，我便『膽粗粗』的跟她上山，結果，原來比賽有7、8成都是上下波幅。我走過第一座山後已經覺得頭暈，下山後以為成功完賽，卻發現原來只是CheckPoint，要再走過另一座山，結果走走停停，死捱之下走到終點，根本一點都不『初心者』！那時我還在想要不要以後都不要相信Avis。」

跑步成績進步，或者走過難度更高的山野，都令二人得到莫大喜悅。

話雖滿口埋怨，說得又辛苦、又難堪，但其實二人心裏卻是滿足得很。因為無論登山還是跑步，二人都總能夠找到相同的感覺，Kylie形容說：「無論登山和跑步，都我們更喜歡現在的自己，說出來好似有點自戀，但其實我覺得我們兩個如此平凡的女生，其大家都一樣，從前生活離不開讀書、工作，對生活也不會太大熱情；但當每一次看到自己跑步成績進步了一點，或者走過難度愈來愈高的山野，堅持克服辛苦過程的感覺，做到一些以為自己做不到的事，喜悅很大。猶如找到一個從未幻想過的自己，亦學會更欣賞自己，才有動力嘗試更多事物。」

Kylie的跑步資歷只有一年，今個跑季，她決定好好分配健身、練跑和登山的時間，備戰好連場比賽。

11月，Kylie和Avis選擇了最少90公里的MinPlay，但亦希望盡力向99公里邁進，原因是覺得這個數字對於她們這種「Fun Runner」來說更有動力，看起來未至100公里般困難，卻又象徵了愛迪生的名言：「天才=99%汗水+1%靈感」，提醒她們總要努力求進步。新一個月開始，大家跟Hikipedia一起努力吧。

跟Hikipedia一齊跑 11月MinPlay：50公里/90公里/120公里

一個人跑也太悶了，各位會跟Hikipedia一樣為自己定下一個月的跑步計劃，一起跑，選擇50公里/90公里/120公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「11月MinPlay」虛擬章嗎？

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