【毅行者】麥徑最難兩段　連越雞公山馬鞍坳　行山杖作用不容小覷

（編者按：「TrailwalkerGo 出戰毅行3」訓練計劃為2018年毅行者賽事舉行前的工作坊，教授山賽的實用知識，可以幫助參賽者應戰漫漫長路。） 毅行者全程100公里，除「針草帽」以外，最困難的路線肯定是由北潭坳到大老山基維爾營的兩段麥理浩徑。《01體育》記者參加「TrailwalkerGo 出戰毅行3」訓練計劃，在教練帶領及指導下，首次連走麥徑第3及4段。 記者之前從未試過行20公里以上的山路，這次嚴陣以待，首次用上一對行山杖。初用一對行山杖，會有不習慣，尤其是想拍照或者拿東西不方便，但行石屎馬路時彷彿裝了兩個摩打般，絕對是利多於弊。

「TrailwalkerGo 出戰毅行3」訓練計劃共有6堂，除兩堂室內課外，還有4堂山野訓練，首堂是9月中16公里的「針草帽」，連走麥徑第7及8段，由城門水塘行到荃錦坳。由於行山徑受颱風山竹影響，第二堂山野訓練事隔一個月後，在10月20日上堂，路線是比針草帽更長的麥徑第3及4段。

麥3麥4難度最高

數毅行者或者麥徑的最艱辛路段，很多人會想起第7及8段的針草帽，因為上針山的山路很急，而大帽山更是香港第一高峰，然而，由北潭坳到基維爾營的第3及4段同樣不容易走，上牛耳石山、雞公山及馬鞍坳的路相當吃力，而且這兩段連走全長約23公里，相當考耐力。在毅行者官網上的分段困難度，這兩段皆有3星（以3星為最高）。

「TrailwalkerGo 出戰毅行3」訓練計劃的山野訓練課，參加者與教練合照。（資料圖片／顏銘輝攝）

當日天氣涼爽多雲，是行山的好日子。有了上堂針草帽的經驗外，記者帶備充足糧水，並且特地買了一對行山杖，在今次使用。以往記者行山只帶單枝行山杖，但今次毅行訓練，速度快而休息少，加上教練會教用一對行山杖，所以不得不買，也不得不帶。

由北潭坳出發，踏上麥徑第3段，一開始就急上山，約1公里路上攀約250米高，登牛耳石山。教練邊行邊提醒，在毅行者行完較輕鬆的頭兩段後，有需要的話在北潭坳的檢查站好好補給，休息一會，之後才開展吃力的第3段。

用行山杖記得要用力

記得跟隨慢隊出發；在這段上山路，初嘗使用一對行山杖，不太習慣，有時會絆腳，慢慢才能掌握「左手右腳、右手左腳」的節奏。正當自我感覺良好時，跟在身後的教練Raymond忽然一問：「你有沒有覺得對杖很飄？」記者愣住，之後他表示，要用盡行山杖，最大程度去減輕對腳的負擔，所以雙手每一下都要大力撐行山杖落地，「鋤下去就對了」。

記者聽從Raymond的指導去做，他表示：「現在行山杖就沒有飄，你對手有什麼感覺？」記者回答：「感覺到很震，行山杖落地時與地面的反震。」他說：「這樣就對了。」花了約1小時，上到高點，往北望，遠眺大灘海及塔門的景色。離開牛耳石山，山勢平緩向下，十分輕鬆，一路上沒有多休息，經過嶂上，直至到登雞公山前的山坳，教練叫大家吃點東西，補充體力。值得一提的是，嶂上有士多，逢周末及假期營業，有需要可去補給。

教練Raymond在上牛耳石山的路上示範使用行山杖。（資料圖片／顏銘輝攝）

參加者一步步行上牛耳石山。（資料圖片／顏銘輝攝）

+ 7 + 6 + 5

高399米的雞公山是麥徑上其中一座「大佬」，由約170米高的山坳位置，在不足1公里的路上，攀升超過200米。教練表示，在烈日當空之下，這段上山路會很熱很侷，彷如蒸籠，幸好訓練當日多雲又大風，算是天公造美。在山頂短暫停留影相，之後全程急落山，半小時後落到水浪窩大休。包括休息時間，花了3小時完成約10公里的麥徑第3段。

水浪窩有汽水機補給

水浪窩是麥徑第3及4段的分界，也是重要的補給點，雖然這裏沒有士多，但有汽水機。儘管郊野公園的汽水機已經沒有蒸餾水供應，但尚有運動飲品，所以操麥徑第3及4段的朋友，可以只帶行第3段用的運動飲品，之後在水浪窩補給，續戰第4段。

記者認為這兩段麥徑中最辛苦也是感覺最漫長的，就是由水浪窩上馬鞍坳，要在不足5公里的路，上攀超過400米；初段行馬路，之後接上山路。在上山的馬路上，記者體會到用一對行山杖的好處。馬路廣闊而石屎地面又凹凸不平，所以不用理會路況，用力向後撐行山杖，就能產生很大的推力，彷彿裝上兩個摩打上山。想起之前沒有帶行山杖上大帽山及草山的馬路，記者認為用雙杖行上山馬路，速度會快很多。

水浪窩有公廁，還有汽水機，是行麥3及麥4的補給站（資料圖片／顏銘輝攝）

登上馬鞍坳的路漫長又辛苦。（資料圖片／顏銘輝攝）

用了1小時15分鐘，終於行完最艱辛的路段，又「打完大佬」，上到海拔約500米高的馬鞍坳。之後的路段上落不多，但路程很長，教練明顯加速，而且基本上不作休息，有時更會慢跑。最後，記者花了3小時19分鐘行完第4段到基維爾營。

麥4終點並非行程終點

麥徑第4段的終點在大老山基維爾營，但肯定不是行山人士的終點，因為那裏沒有公共交通工具。因此，在教練Sara的帶領下，踏上麥徑第5段的路，由馬路入山路，初段還算平坦，但之後是上攀100米的「之」字路。那時體力用得七七八八，全靠行山杖慢慢撐上去。行完山路，駁回馬路，沿沙田坳道下山，路經「101」獅子亭；101是指標距柱M101，代表麥理浩徑的中間點。

最終，這次毅行訓練，由北潭坳起步，行到黃大仙鐵路站為終點，全長27公里，花了超過8小時完成。行完後兩日，雙腳已經不再痛，但左右上臂仍然酸軟，感受到雙臀及行山杖幫雙腳承受的力量。難怪教練Raymond笑言，用得多行山杖，可以減到手臂的「拜拜肉」。

行到獅子亭，就見到M101的標距柱。（資料圖片／顏銘輝攝）