【01齊跑．跑向日本】第一彈得獎者出戰水戶馬　全市起來撐跑手

《01齊跑》跑向日本系列連續送出多個日本馬拉松名額連機票住宿，獲得01跑手熱烈支持。第一彈送出茨城縣「水戶黃門馬拉松」，雖然水戶市賽前遭颱風侵襲，但賽事如期舉行。得獎者「達夫」以Sub4成績完賽，認為賽事雖小，但整個水戶市都為這場賽事出來，氣氛極佳。

今年四月，原本打算報名10月27日舉行的「金澤馬拉松」，主要原因是不用抽籤，而且賽道平坦，易做PB。但隨意地參加了於五月「01齊跑」舉行的小遊戲，幸運地得到了同是10月27日舉行的「水戶黃門漫遊馬拉松」參賽資格、免費機票和住宿。

文、圖：達夫

達夫成為「01齊跑．跑向日本」首個活動的得獎者。

對水戶市的認識，只知道有一支J2足球隊。在網上找到的景點有茨城日立海濱公園，那裏的掃帚草四季之顏色各不同。此外，賽道會經過的日本三大名園之一偕樂園。而當地盛產名物是梅（亦是完賽獎品之一）、筆者覺得難吃的納豆和完賽慶功宴的常陸牛。

四周都可找到水戶足球隊「水戶蜀葵」的蹤影。

要是跟其他賽事作比較，第四屆舉行的水戶馬屬於小型馬拉松。既沒有著名運動員參賽（同日的盛岡馬邀請到神野大地），也不是認可的賽道（金澤馬是日AIMS認證路線），就連賽事 expo 規模都很小。其實所謂 expo ，賽會只稱為「前夜祭」，在一個十一人草地足場般大小的地方舉行。現場有歌舞表演、跑鞋和賽事紀念品銷售；亦有日式食物，串燒、章魚丸、清酒和炸雞等。目測除了參賽跑手，很多市民都到場參與及樂在其中，感覺像是嘉年華會般熱鬧。

賽事紀念品有賽事Tee 和毛巾。

紀念照片的攝影場，道具簡單。

賽事的選手包在十月已寄給日本參賽者，海外跑手可於比賽當日領取；而筆者的就由「五月木旅遊」安排直送到酒店，十分貼心。選手包內包括了號碼布和綁於腳上的計時晶片、賽事 tee和列出所有參賽跑手名字的場刊；

起步位置是市中心的大街。

天色未算理想，跑過半程點，尚有氣有力。

賽前的天氣預報是下雨，幸好早上起來只是陰天，氣溫14度，正是跑步的好天氣。起步位置距離水戶站步行十分鐘的大街，是市內最熱鬧的街道。賽道由開始的市中心，沿公路跑到市外，經過一些大型商店、企業辦公室和貨倉。很多市民和員工都自發提供水、糖果和梅，加上官方補給站，補給非常充足。

賽道跑離市中心之後，全都是綠油油的田園或公園。

跑到賽事一半，在旁的觀眾特別多。因為這位置於内原站附近，是賽事當天唯一可由水戶駅乘搭鐵路直達的地方，所以「跑外圍馬」的跑手親友，都會於21k 位置給跑手打氣和拍照。跑過水戶足球隊的主場 K's Denki Stadium和一些田園景色後，會到達日本三大名園之一偕樂園內的千波湖。

大功告成！

剩下的5k 是起伏最大的路段，先要上千波大橋，再下梅香隧道，完賽前還要上一個小山丘，令不少跑手變成「步兵」，最後回到「前夜祭」舉行地旁邊衝線。

達夫參加「跑向日本第一彈：水戶馬拉松」（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

完賽紀念品有一包梅，當然有獎牌。

「水戶黃門漫遊馬拉松」的命名，水戶黃門是以日本江戶時代水戶藩第二代藩主德川光圀，和他在日本各地漫遊的民間故事。由於光圀曾任黃門官，人稱水戶黃門。「水戶馬」整條賽道沒有像其他大型馬拉松般穿越很多名勝；大部分路段平坦，氣氛亦如一般日本賽事熱鬧。看到整個水戶市一起為了一年一度的盛事而努力和歡呼，亦是一個不俗的旅程。

完成獎牌跟去年一樣，只是比賽日期不同。獎牌正面是 「finisher」，而背面就是德川光圀跟兩位同伴的剪影。偶遇三位香港人都是因為獎牌精美，而選擇參加賽事。