【01齊跑】BMW i Electrifying Run　送豐富BMW禮品

由11月27日開始，BMW i Electrifying Run一連推出三個虛擬跑，送出超過1,000份禮物。挑戰難度由12至80公里不等，三個挑戰各有不同獎賞，其中80公里挑戰更會送出BMW 1:18模型及Samsung Galaxy Watch Active2共5套予得獎者。

今次「01齊跑」連同BMW推出一連三個BMW i Electrifying Run虛擬跑，透過跑步推廣BMW i系環保理念，減少碳排放，共同創造更美好的生活環境。

立即登入「01齊跑」，尋找「BMW i Electrifying Run」的挑戰頁，按「立即參與」再上傳挑戰對應的里數（12/25/80公里），再按指示填妥表格，就有機會得獎。以下為大家介紹各個挑戰，以好好安排跑步時間。

BMW i Electrifying Run 12KM 挑戰一：BMW i Electrifying Run 12KM 新一代 BMW i3電池容量增加至120Ah電池，展現超凡卓越的性能。相比傳統電動汽車，BMW i3 120Ah在整個生命周期中產生的二氧化碳大幅減少，從而達至更美好的環境。 跑手只需要參與挑戰並跑12公里，完成挑戰的參加者可獲得BMW運動冰巾一條（限量500條，先到先得）。 立即按此參加BMW i Electrifying Run 12KM

BMW i Electrifying 25KM 挑戰二：BMW i Electrifying Run 25KM 新款 BMW i3峰值扭力達到250Nm，從0至100公里加速僅需7.3秒，足以應付市區路況，停車與加速間豪無遲滯。跑手現在全力跑25公里，完成挑戰後即有機會得到BMW運動防水袋（限量500個，先到先得） 立即按此參加BMW i Electrifying 25KM

BMW i Electrifying Run 80KM

挑戰三：BMW i Electrifying Run 80KM

BMW i3能於短時間快速充電，若使用DC直流快速充電設備，能讓電池於40分鐘內充滿80%，突顯其便利快捷的優勢！此外，電池壽命可達8年之久，增加電池壽命，減少損耗，為減少碳排放加大力度。

此挑戰為一連三個中要求最高，跑手需於指定時間內完成及同步80公里數據。希望跑手身體力行，以長時間的跑步訓練，呼應i3的零排放，一同為改善環境而努力。此挑戰會選出5位完成的參加者，送出 BMW 1:18模型車一部和Samsung Galaxy watch Active2鋁金屬 44mm，終極挑戰配終極大獎！

立即按此參加BMW i Electrifying Run 80KM

BMW 1:18 模型車（車款隨機贈送）。

Samsung Galaxy watch Active2鋁金屬44mm

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

各位只要立即登入「01齊跑」，尋找「BMW i Electrifying Run」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。完成不同挑戰，將可獲得不同BMW禮品。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多