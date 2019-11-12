【01齊跑．送禮】邊跑邊欣賞自然生態　送你昂坪棧道慈善跑名額

昂步棧道慈善跑2020乃第十四年舉辦，將於1月12日舉行，「01齊跑」送出20公里及34公里參賽名額共20個。只要你綁定手機，跑夠5K同步數據以及填妥表格，就有機會贏取獎品。

本次虛擬跑活動由11月8日18：00開始，直至11月17日23：59為止。立即點擊進入挑戰頁！（*詳情請參閱活動條款及細則）

【重要提示】01齊跑只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「昂步棧道慈善跑2020」虛擬跑挑戰。

登入「01齊跑 送你 昂步棧道慈善跑2020 參賽名額」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

今年昂步棧道慈善跑加入「Cookie Run」作為主題，每位跑手均可獲得有趣實用的「薑餅人」選手包。是次慈善跑藉著步行遠足方式，讓跑手們於昂坪棧道上能欣賞大嶼山自然生態，一同響應環境保育。

昂步棧道慈善跑2020。（大會圖片）

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

各位可登入「01齊跑」，尋找「昂步棧道慈善跑」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要於指定時間跑完5K，並同步數據，完成後填表回答「Cookie Run中，你最鍾意邊款薑餅人及原因。」，答案最有趣的參加者可以得獎。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多