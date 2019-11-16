【跑步．01跑記】從一碗米線　談到近期運動狀況

「逆境是成長必經的過程」，擂台是一對一的戰鬥，有些拳手有優勢時英姿颯爽，處於劣勢卻手忙腳亂。世上那有長期上風，敢於在劣勢中做好防守和找尋還擊空間，就能更上一層樓。

今篇跑記由米線說起。某夜，我在家附近吃米線，打算飯後小休就跑步，誰料吃到一半，催涙彈殺到，兩眼變得通紅，只好怱忙付款，依依不捨地留下酸辣米線丶土匪雞翼丶紅油木耳和檸檬茶，從後門離開，飯後夜跑自然要取消，也讓我想到撰寫近期社會狀況下的運動經歷。

輕輕的吹來，我急急的散去。（區嘉俊提供）

我家住港島東，上班在荃灣，練跑在跑馬地馬場和港島東，練拳在體育館，鍛煉體能在中環和銅鑼灣。日常生活走遍多區，以下就從不同場地說起。

周末早上，我們的人數如常。（區嘉俊提供）

跑馬地馬場

閒日晚上和周末早上， 我都會和隊友在跑馬地跑步，不得不讚它地靈人傑，間中就會碰到知名人士，例如林海峰丶姚潔貞和劉鳴煒等。外邊又槍又彈又有霧， 馬場都像有保護罩把外界隔開，由運動員主導氣氛，繼續「步照跑丶波照踢」。不過，社會況狀仍是有跡可尋，閒日夜跑約有10多名隊友操練，港鐵提早停駛後，部分隊友因交通不便暫不出席，尤其是上周二晚，馬場人數都屈指可數。 跑後巴士和港鐵停駛，乘的士回到港島東又是煙霧瀰漫，跑友不到馬場確有道理。

周末早上，一切如常，猛男們衝完一圈又一圈，唯獨成立《禁蒙面法》翌日，草地足球場上繃繃跳的小朋友消失得無影無蹤，我們就走去綠油油的草地。

這是早前的晚上練習，現在出席人數約是3分1。（區嘉俊提供）

體育館

我們在體育館租活動練習有10年了，除了颱風襲來，未嘗被場館取消課堂。近期，局勢變幻莫測，教練們都會討論課堂是否預期舉行。「莫道你在選擇人、人亦能選擇你」，我們想如常進行，體育館卻提早關閉。從中觀察到幾項事情，體育館職員沒有預知能力，大概下午3點才知道體育館會否提早關閉。平常租場後「no show」，會罰不能租場一段時間，現在情況特殊，不會懲罰租場者，更可申請退款或轉租場時間。我建議退款，皆因轉租場時間有限制。假如港鐵提早收車，體育館很大機會再早一小時關閉，這樣對職員來說是好事。

這不是恒常訓練，所以參加人數少很多和租細的活動室。（區嘉俊提供）

體能鍛煉中心

我在兩個地方鍛煉體能，分別在中環與銅鑼灣。在中環，我會自練，聯絡老闆預約就可以了。銅鑼灣那一所，就有運動課室和健身器械，它就要因應情況，宣布提早關門。我留意到會員沒多抱怨，可見大家都諒解這裏份屬多事之地。。當然，愈晚就愈覺人數比平常少。他們大概擔心沒車回家，不怕沒有車輛回家的人，多居於港島區。

總括而言，我的運動計劃要突發改變，所以運動量比以往少。數字反映實況，體脂比率由低於10%升至高於12%，體重都微升，但是否外在因素決定一切？我又覺得運動員要懂得「打逆境波」，懂得因應情況調節身心，才能更上一層樓。至於我，看體脂比率和體重上升，就知道是不入流的一群。