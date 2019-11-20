【01齊跑．每周送禮】兩款小型背囊適合出行　跑5K答問題得獎

《01齊跑》第三十一回準備全新禮物，支持你「將汗水換成獎賞」。 「工作時工作，遊戲時遊戲」，工作與遊戲可能同日發生。你需要輕裝上陣，輕便而實用的背囊不可少。瑞典戶外品牌Thule兩款背囊，足夠滿足要求！ 只要你綁定手機，跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會得獎。

本次虛擬跑活動已經開始，直至11月26日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每周送禮」或其他虛擬跑挑戰。

每周送禮今周準備新禮物，送出瑞典戶外品牌Thule兩款背囊，包括Thule EnRoute Backpack 20L （價值$640）及 Thule Vea Backpack 21L（價值$1,098），名額各2個。兩款小型背囊均設有放置電腦的專用間格，既適合日常使用，出遊時隨身上機亦相當方便。

Thule EnRoute Backpack 20L

背囊設有頂部掀蓋開口，亦在側部設置拉鏈，方便取出手提電腦或平板電腦。

外型平實，設計考慮實際需要（生產商提供）

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Thule Vea Backpack 21L

此背囊亦可收納手提電腦及平板電腦，背帶可收藏，可以自由轉換成手提袋或斜揹袋，適合上班族下班後健身等用途。

《01齊跑》今回送出黑色與綠色背囊各一個。（生產商提供）

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立即登入「01齊跑」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成5K同步數據，填表回答「你想去邊度旅行及原因」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出Thule EnRoute Backpack 20L 或 Thule Vea Backpack 21L，名額各2個，合共4位。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

立即登入，參與每周送禮挑戰。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多