【跑步】新跑鞋落地　忌立即比賽　開鞋細節你要知

新跑鞋落地，當然要「開鞋」。 開鞋方法大同小異，若是新手上路，當中不少細節要注意，尤其新鞋易令雙腳起水疱。跑鞋店店長楊肇麟（阿楊）給我們幾個開鞋貼士，原來一雙跑襪都是值得留神之處？

跑鞋量產難合腳形 慢跑練習適應

除非找來「鞋神」度身訂造，否則我們購買的跑鞋，都是機器量產，尺寸與形狀都與鞋模相若。可是人的雙腳永遠獨一無二，標準生產的跑鞋與腳形未必「一拍即合」，所以新鞋落地必須「開鞋」，讓跑鞋與腳形「合而為一」，才能以之落場作賽。

即按以下圖片，細閱阿楊的開鞋貼士：

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跑鞋琳瑯滿目，大家如何選擇？（Getty Images）

慎選合適跑襪

開鞋期間，有的跑友也因皮膚與新鞋摩擦而起水疱，阿楊表示只要妥善處理，理應問題不大，他特別提到開鞋必須穿著跑襪：「與普通襪相比，跑襪會依據腳掌結構，不同位置有不同織法，例如腳趾頭、前腳掌兩側這些摩擦較多的位置會較厚，相反腳面摩擦較少，襪面會較薄。」跑襪款式主要分比賽或訓練用，兩者各有織法與設計；尺碼方面，不少大品牌的尺碼產出較精細，跑手們選擇時緊記看清包裝說明。

雙腳與跑鞋的慘痛故事，多少跑友有圖中的經歷？（Getty Images）

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長跑裝備專家楊肇麟（左）。（資料圖片；李思詠攝）

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