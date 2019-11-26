【01齊跑．送禮】同步10K數據答問題　送你日本免費住宿

臨近旅遊季節，鍾情去日本旅遊的跑手要注意了，《01齊跑》聯同AsiaYo送出日本免費住宿及現金優惠券，支持你「將汗水換成獎賞」。 立即登入《01齊跑》參與「01齊跑 X AsiaYo 送禮」，跑10K後同步數據，填表格回答問題，獎品隨時屬於你。

本次虛擬跑活動由已經開始，直至12月9日23：59為止。立即點擊進入挑戰頁！（*詳情請參閱活動條款及細則）

【重要提示】01齊跑只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「01齊跑 X AsiaYo 送禮」虛擬跑挑戰。

唔想等？AsiaYo正進行聖誕優惠、可按此查看優惠詳情。

登入「01齊跑 X AsiaYo 送禮」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

「01齊跑 X AsiaYo 送禮」將送出京都免費三晚住宿（Akari 東山二條城飯店；名額1名）、大阪免費三晚住宿（CC: 聖堂集宅；名額1名）及全日本住宿現金優惠券（名額30名）。免費住宿的得獎者可選擇任何一款房型（依據空房情況），不論喜歡哪一種房型，總有一款適合你。

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

立即登入「01齊跑」，尋找「01齊跑 X AsiaYo 送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要你完成10K同步數據，填表回答「你想去日本邊個地方玩及原因」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出京都或大阪免費三晚住宿 ，名額各1個，以及全日本住宿現金優惠券，預訂住宿滿$2,500（未連稅）即減$300，名額30個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多