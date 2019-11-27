【01齊跑．每周送禮】新一代GoPro　跑5K同步數據贏大獎

《01齊跑》第三十二回每周送禮送出跑步神器，支持你「將汗水換成獎賞」。今回送出GoPro HERO 8 Black運動相機，名額1位，價值$3,300。 只要你綁定手機，跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會得獎。

本次虛擬跑活動已經開始，直至12月3日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每周送禮」或其他虛擬跑挑戰。

GoPro HERO 8 Black（產品供應商提供）

每周送禮今周送出大熱運動相機，讓你可以一邊跑一邊記錄過程。GoPro HERO 8 Black體積小巧，防水及防撞擊性能俱佳，適合越野運動。可以高速連拍相片及4K影片。

GoPro HERO 8 Black（產品供應商提供）

GoPro Hero 8 Black相較前代機款，把電池及記憶卡插槽置於機側，換電換卡時毋須打開保護殼。GoPro Hero 8 Black支援縮時攝影（Time Lapse），而且選擇縮時攝影時，可以隨時按鍵回復正常速度拍攝。

GoPro HERO 8 Black（產品供應商提供）

立即登入「01齊跑」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成5K同步數據，填表回答「最想去邊度試用Gopro及原因」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出GoPro HERO 8 Black，名額1個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

立即登入，參與每周送禮挑戰。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

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我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

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