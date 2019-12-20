【01齊跑 x 毛孩子】分享毛孩保持健康心得　贏走智能寵物用品！

「01齊跑」聯同「毛孩子」推出兩回《與「毛」同行》問答遊戲，希望各位主人身體力行，同毛孩多做運動。今次「01齊跑」找來 Pet Planet送出大量寵物產品給大家，是次遊戲共送出7件禮物，包括智能冷暖窩（2位）、智能餵食器（1位）、智能飲水機（2位）及智能牽引繩（2位）。總有一款適合你的毛孩子，快點將禮物帶回家！ 只要大家填表答問題，就有機會獲得豐富智能寵物用品！

是次問答遊戲由即日開始，直至12月29日晚上23：59為止。立即前往「01體育」Facebook專頁，按照遊戲玩法，留言、Like及Share遊戲post後，填表回答「你會點幫寵物保持健康？」齊跑團隊選出最有趣的答案，送出不同智能寵物用品給各跑手，名額共7個。

【01齊跑X毛孩子 《與「毛」同行》】送你智能寵物用品

是次禮品由寵物星球貿易有限公司（Pet Planet）贊助，如本遊戲所見，Pet Planet 引進各種高科技寵物用品予各毛孩父母選擇，同時兼顧毛孩基本需要，提供各種天然食品。

想了解更多，可按此到Pet Planet網站，查看更多寵物用品。

Petkit Cozy智能冷暖窩（產品供應商提供）

今回《與「毛」同行》送出豐富智能寵物用品，總有一款適合你的毛孩。智能冷暖窩可自動調校溫度，替毛孩營造舒適環境；智能餵食器能定制餵養方案，規律毛孩的飲食；智能飲水機的三重過濾濾芯去除雜質、氯氣及重金屬，提供潔淨水源；智能牽引繩的強化鎖扣系統可承受100KG拉力。

Fresh Element Mini智能餵食器（產品供應商提供）