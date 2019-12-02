【01齊跑．10K挑戰企劃】完成3.2K實測　免費獲贈9周提速訓練計劃

10K作戰大計，9周達成目標不是夢。 「01齊跑」這次與長跑教練楊肇麟（阿楊）合作，在我們的手機平台推出虛擬訓練服務「10K挑戰企劃」，只要完成測試，配對相應目標時間，就可以得到阿楊精心撰寫的10K訓練計劃。測試分兩回合，整個訓練計劃為期9周。 今天推出第一回合的測試，各位以50至60分鐘為目標的10K初階跑友，是時候上線了！

Q1. 點參加「01齊跑 X 楊肇麟 10K挑戰企劃」？（如已熟悉01齊跑玩法，可直接跳到Q2）

下載HK01 App，按上方綠色圓形加入「01齊跑」，登記成為01跑手，綁定運動裝置，再於「10K 挑戰企劃」按「立即參加」，然後跑3.2公里測試，將數據Sync到「01齊跑」並填問卷，緊記將測試的成績填上。實測截止後，我們透過電郵將訓練計劃發送給你。

Q2. 企劃點玩法？

訓練計劃一共9周，由3.2公里實測開始。阿楊把實測成績分成3個等級擬定10K目標時間。

我們會因應你的等級，將頭5星期的訓練計劃電郵給你。到了2020年1月上旬，大家需要再做一個5K實測，檢試過去幾周成果，我們會再將餘下4周的相應訓練計劃電郵給你。

1月上旬的實測，將是另一次虛擬挑戰，大家記得緊貼「01齊跑」動向。

Q3. 3.2K實測要點做？

阿楊建議於運動場完成實測，距離較準確。他特別提醒：「不是跑到命懸一線！預計自己盡力跑，但體力能夠平均分佈於8個圈，跑完感覺『冇乜力剩』，需要休息，但絕非『頂硬上』。」而且跑前要熱身和拉筋，跑後也要伸展紓緩。

Q4. 訓練計劃有咩特點？

這套計劃針對10K初階跑手，無經驗者能夠找對比賽目標，略有經驗的就提升速度。阿楊解釋：「整套計劃以提升速度為前提，較多間歇跑形式的訓練，整體里數不高，但有一定強度，我希望幫大家建立基本速度，從而於比賽達成目標。」

值得一提的是，如你的3.2K實測成績快於最高級別，閣下能力已超出這套訓練計劃的範圍，可定更高目標；如實測成績慢於最低級別，阿楊也建議大家可以嘗試跟計劃跑，但必須因應身體狀況調整速度和強度。

Q5. 從來冇跟過訓練計劃，有咩要注意？

阿楊強調：「必須跟足教練指示，包括次數、速度、休息時間，就算是調整，都以減為主，別胡亂提升強度，否則容易訓練過度，增加受傷風險。」訓練計劃的內容肯定比普通慢跑複雜，但阿楊鼓勵大家，身體會向給予刺激的方向適應，大家對自己有要求的話，就應循序漸進練習，慢慢「升呢」。他補充：「設定目標，寫好計劃，仔細執行，當中要做不同的決定，然後檢討，再去修正，這是有趣的過程，當中大家一定更了解自己。」

虛擬教練與真人教練是截然不同的體驗。最後提醒大家，課節計劃只是長跑訓練的其中一環，當中還有肌力與柔軟度等體適能訓練、休息恢復、飲食營養、熱身紓緩等各種細節，跑友們別一本通書睇到老，如有疑問要立即請教專業教練、醫生、註冊物理治療師、註冊營養師等專家意見，更要時刻留意身體狀況，做個精明跑手。

長跑教練楊肇麟。（李思詠攝）

關於01齊跑玩法

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