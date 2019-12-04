【馬拉松．M教室】一文了解　飲食難題　跑步體能　專項準備期

「M教室」以完整的馬拉松訓練計劃為主軸，早前討論過，跑步訓練的大周期和小周期。 11月主題是專項準備期，跑步里數會增加，我們更要注重營養和體能，先可以應付高里數訓練。

第1章：專項準備期 鍛煉耐力應付馬拉松

長跑大忌「要慢唔肯慢，要快快唔到」

長跑大忌「要慢唔肯慢，要快快唔到」，一場馬拉松4小時完走已算不俗，也就是跑手要持續運動4小時，沒有足夠耐力就不能應付。我們就似入了油的汽車，愈用力踩油，愈走得快，但愈快用盡油，結果未到終點就沒油了。我們要輕力踩油，才能安全走到終點。 因此，我們練習要透過慢跑提升肌耐力，讓體力足夠應付馬拉松。慢跑時，要慢就慢，達到延長跑步時間和提升肌耐力，有耐力才能在馬拉松發揮速度，所以「要慢就慢，否則要快快唔到」。

全文：【馬拉松．M教室】11月1章 專項準備期 鍛煉耐力應付馬拉松

+ 6 + 5 + 4

第2章：針對跑步特質 鍛煉呼吸肌肉的體能

兩條腿不會同時踏在地上是跑步一大特點

兩條腿不會同時踏在地上是跑步一大特點，隨便一數，籃球、相撲和劍擊等運動，都有很長時間兩腳着地，唯獨跑步兩腳着地等於停止運動。單腳着地，意味住要用單肢平衡身體、單腳施力彈起身體和單腳承托身體重量等，所以平板支撐、啞鈴卧推和卷腹等，效益就不夠直接，以下動作就有考慮跑步特質。

全文：【馬拉松．M教室】11月2章 針對跑步特質 鍛煉呼吸肌肉的體能

+ 6 + 5 + 4

第3章：跑手必問的飲食難題 營養師逐一解答

長課前食得太飽跑唔郁，肚空空又頂唔到全課，點算好？

潘德翹建議跑手訓練前1至2小時進食輕量食物，攝取足夠的碳水化合物，提供熱量和確保水份充足，並要避免有汽、含大量果糖或纖維的飲品和食物，以免腸胃不適，果醬配白麵包、低脂早餐穀物配豆漿或免治肉粥等都是不俗選擇。

我們跑長課一般多於90分鐘，所以不止跑前，跑步中途都可以吃東西，潘德翹建議：「假如訓練較長時間，跑手可考慮中途進食或飲用以單醣為主的食品，例如糖果、電解質飲品和迷你飯團等。不建議吃太高脂肪食物如朱古力條，以免消化不良。」要是運動時間短於1小時，他認為定時飲水已經足夠。

全文：【馬拉松．M教室】11月3章 跑手必問的飲食難題 營養師逐一解答

+ 6 + 5 + 4

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。