【跑手接龍二・106】兄弟跑手・好兄弟　有今生冇來世

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「鐵航跑手」劉峻崚留給「兄弟跑手」劉晉曦的話是：「勿忘初衷，你可以走更遠。」

上期的鐵航跑手劉峻崚是我的哥哥，我一直對他又敬又畏，開始跑步都因為他。由細到大都覺得哥哥很「有型」，我很想有一天像他一樣厲害，甚至超越他。因此，小學5年級時，沒有運動底子的我告訴他想學習三項鐵人，自此，他不單是我的哥哥，更是嚴師。

兄弟，關係不止兄弟。（受訪者提供）

小學5年級，我由零開始練習，哥哥為了使我盡快追上同齡跑手水平，要求非常嚴格，訓練量很高，每天要跑5公里是基本，而且腳部長期痛楚。醫生說我正值發育，身體未穩定不宜繼續訓練，但我不想辜負哥哥期望，所以口說不痛，實際忍痛地繼續訓練，幸好，痛楚漸漸消失了。哥哥有教別的學生，經常鼓勵他人，但對我就不一樣，「唔好唉聲嘆氣，愁眉苦面就唔好玩」，我達到目標就很少獲得稱讚。老實說，我也曾經不開心，想過放棄，但想深一層，還是覺得他罵得有道理，決定堅持下去。努力有回報，小學6年級，我三項鐵人的排名是香港第一，更升到喇沙書院成為田徑隊的一員。

中一時，劉晉曦（右）第一次參加越野學界比賽。（受訪者提供）

中一的學界越野賽，我信心滿滿，結果成績未如理想，打擊很大，「擊」到中二和中三都沒有練跑。小學時，哥哥對我要求很高，起居飲食都會關注，由我開始運動，汽水和薯片都在家中絕跡，要飲就飲蘋果汁，我試過偷食薯片被哥哥發現，他一句「我話過唔準食」，我驚了兩周，往後咖喱魚蛋都不敢買，他的嚴厲也促使我對自己嚴厲，就算是練習，我都不容許自己落後，每次皆要是第一名，所以，中一的學界越野賽，我的失落是旁人無法理解。

在哥哥眼中，弟弟長得大嗎？（受訪者提供）

中三那年的學期尾，我後悔了。我們學校有田徑選拔賽，勝出才能代表學校出戰校際賽，我發現自己在800米和1500米仍有競爭力，如果沒有浪費光陰，我一定能出賽，加上15歲有機會入選三項鐵人香港代表隊，我重新發奮，再次跑出成績。

改變不止是運動，還有生活態度，練到疲倦，上課想睡眠，我就站起身聽書，直至下課。曾經被動的我，更主動要求田徑教練任名我為兩名校隊隊長之一，教練看到我由頹廢變回積極都願意對我委以重任。我當然很開心，不單勤力練跑，還處理各項行政事宜和帶領訓練。現在我像擔當哥哥以前的角色，提攜師弟，不容許他們不肯堅持和挨過訓練。

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登上隊長之位，他哭了。（受訪者提供）

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