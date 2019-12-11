【聖誕禮物】每逢佳節要送禮　3種類9款運動禮物適合任何跑友

又到聖誕，今年送什麼禮物好呢？媒體都會推薦各種禮物給讀者，喜愛運動的人喜歡收什麼呢？今篇「01測試」就挑選了各種運動相關用品給大家選擇，而且它們都經過實測，大家送禮前就能先對禮物有更深了解。

推薦1：藍芽耳機

撰寫「01測試」多年，朋友會問各種產品是否值得購買？質量如何？當中被問得最多的物品是跑鞋和耳機，所以我的第一項推薦就是藍芽耳機，它們的價格有平有貴，大家可按自己預算選擇不同款色的藍芽耳機。

1）PowerBeats Pro：攻陷果粉心 詳解獨特的PowerBeats Pro

2）BOSE SoundSport Free：BOSE運動耳機 無線都能保持超卓音質嗎？

3）Jaybird Vista：拆解Jaybird Vista 三個按鈕用盡功能

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推薦2：運動手錶

香港人跑步，大多帶着手提電話上路，既可聽音樂，亦可記錄跑步里數。跑手漸漸「進化」，喜歡看配速、心率和圈速等，所以手提電話已不能滿足，而要購買運動手錶。運動手錶由千多到數千元都有，皆因越野跑手需要更多功能，例如氣壓計、高度計和預設路線等，大家知道對象是哪一類跑手，就更容易了解其需要。

1）Polar Vantage V：如何了解功率與心率 由內置功率計手錶說起

2）Suunto 5：支援4衛星導航 邁前一步的Suunto 5運動手錶

3）Apple Watch：Apple Watch Series 5鈦金屬登場 永亮屏幕 追加更多健康功能

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推薦3：非常規裝備

有些裝備，我們不會每次運動都使用，但需要時又會恨沒有一件在身邊。太陽猛烈時，我們恨沒有太陽眼鏡隔開紫外光；下雨時，我們恨沒有外套遮風擋雨。行山行到腰痠背痛，又恨沒有行山杖撐住身體。有見及此，我們推薦非常規裝備。

1）NRC X1RR太陽眼鏡​：意製運動太陽鏡輕量為先 鏡片調光優秀保視野清晰

2）Ronhill Infinity Fortify Jacket：戀英有因 重視製衣員工的英國品牌Ronhill

3）Mont-bell行山杖：沒有這對行山杖 我完成不了圖騰跑

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