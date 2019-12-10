【馬拉松】肯尼亞「世界級」配速員　開路先鋒幾乎破場地紀錄

「電兔」跑得快，本來「冇古怪」。不過，配速員具備世界級水平，結果便出人意表。 上周五（6日），阿聯酋首都阿布扎比舉行馬拉松賽事，為精英隊手擔任配速員的肯尼亞選手基派高（Reuben Kipyego）身負「PACE」的號布，以極高水準的時間掄元，更幾乎打破賽事紀錄。

基派高轉戰馬拉松時間尚早，9月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯馬拉松才首度「上線」，即獲亞軍。他今回擔任同胞甘巴（Dickson Chumba）的配速員，計劃跑過30公里便功成身退，未料甘巴跑過10公里便因傷退出。「知道他因傷退出，我決定繼續跑，直至35公里仍感覺良好。此時感覺有點辛苦，但回望後方未見有人挑戰，我想這次是機會了，就這樣衝返終點」，基派高說。

基派高衝線一刻，遠遠未見後來的跑手。（Twitter）

23歲的基派高以2小時4分40秒奪冠，亞軍跑手可謂「塵都冇得食」，慢超過分半鐘。基派高的成績在本年男子馬拉松排13位，獲得10萬美元獎金，成績亦較個人處子戰快38秒，只差36秒便打破阿布扎比馬拉松的紀錄。這位新星坦言喜出望外：「勝出賽事，得到獎金與焦點，我實在不太習慣，因為沒料到可以奪冠。」

基派高身披配速員的號布。（Twitter）

配速員為跑手擔當「人肉時鐘」，讓跑手按着目標時間，跟隨相應配速員進發。而擔任爭標組的配速員，當然要有不俗實力。為何有實力逐鹿中原，甘願為他人作嫁衣？原因之一是擔任大賽的配速員，可以獲得不俗的出場費。配速員並非一定跑夠就「收工」，尚有餘力，甚至狀態巔峰，一樣可以跑完為此。過往亦有「電兔」扯爆精英跑手直返終點，如2000年柏林馬拉松冠軍比禾特（Simon Biwott）。

12月的阿布扎比，天氣仍熱，賽事當天氣溫仍達25度。（Twitter）