【01齊跑．10K挑戰企劃】第2周訓練　速度課升呢　拉筋慢跑減痠痛

「01齊跑」與長跑教練楊肇麟（阿楊）合作，推出虛擬訓練服務「10K挑戰企劃」，訓練來到第二周，速度課由第一周的1課增至3課，跑手們練習後難免肌肉痠痛，如果慢跑加下肢伸展仍無法助你消除痠痛，就要留意阿楊教你如何調整課節。

根據我們早前電郵給各位「01跑手」的9星期提速計劃，踏入訓練第2周，共有3課速度課，而且距離和速度各異，頭兩課相對較快，第三課稍為減慢，大家不用擔心，只要跟足阿楊的指示去跑就可以。

1. 注意分段圈速：間歇跑的「每隻」訓練都要定好分段速度。譬如跑6隻200米、每隻55至65秒，跑之前就要定好頭100米的速度，到了100米就望錶觀察，檢查自己是否跟住分段速度跑；如果跑600米或800米，就檢查每200米或每400米的速度。

2. 跟足休息時間：計劃上已定好的休息時間，最好不多不少跟到足，甚少人想「唞少啲」，只會覺得太累不想跑，但也盡量嘗試不要將休息時間拉得太長，寧願下一隻跑慢一點，都跟足指示去做。

3. 注意檢查心率：休息時要檢測心率，以每分鐘120為基本準則，如無法在兩分鐘內回落至120或以下，就應停止餘下的訓練內容，慢跑收操。心跳無法回落的原因，不外乎訓練強度太高、累積訓練量太高、肌力不足以支持現時訓練強度，或者跑姿不佳導致要以額外肌力維持目標強度。初哥可能頭一兩周難以完全回落，因為身體尚在適應間歇訓練，第3周應會改善。

4. 牢記訓練感覺：大家要盡量記住訓練的感覺，因為每周的訓練模式分別不會太大，只於速度和訓練量稍稍調整，但不會整周訓練改頭換面。

5. 拉筋紓緩痠痛：初嘗間歇訓練的話，訓練後難免肌肉痠痛，感覺像做了好多好多深蹲。課後要特別注意下肢伸展，並慢跑兩、三圈，有助紓緩痠痛。

6. 因應狀態調整：痠痛感覺或會持續48小時，之後應會大幅減褪，如果累積3日或以上，有機會太累了，可能要休息一課，或將下一堂訓度課變成30至60分鐘慢跑。