【跑手接龍二・107】臂骨跑手．骨折與骨碎　多屆全港冠軍的心碎

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「兄弟跑手」劉晉曦留給「臂骨跑手」冼學良的話是：「不怕跌傷，要用雙腿創造夢與想」。

我叫冼學良，現在讀中五，以前同輩跑手都識我，現在無人識我。談到青年跑手，長跑想起謝俊賢，三項鐵人想起葉德朗，以前是想起我呀。

我4歲開始習三項鐵人，7歲到西班牙集訓2周，每日練3課，印象最深刻是教練問我游泳池長25米，5個直池是多少米？我答250米，他就叫我做250次掌上壓，我就斷斷續續做足了。回港後，我初嘗冠軍滋味，第一次奪冠很開心，所以加強訓練。往後，我是數年的全港三項鐵人全港第一名，奪獎奪到無甚感覺。直至中二，發生一件影響一生的事，我的世界變了。

冼學良（左2）習慣奪獎，第一名，笑容卻是最少。（受訪者提供）

從小開始，我已每周訓練7日，日復一日，日日如是，練到乏味。中一開始返學前晨操，我卻躲在泳池更衣室睡眠，夠鐘就走。可能我太聰明，很多次都沒有人發現，上得山多終遇虎，媽媽還是發現了，「我唔想你畀人睇死，我唔理你做咩，但決定了就要盡力做」。

我一直沒有和父母表達什麼，不會抱住媽媽說愛你，其實我都知她放了她多時間和金錢在我身上，所以我都心中有愧，商議後，決定改到晚上練水。

中二學界越野賽，全港第一名。（受訪者提供）

奪冠奪到麻木，直至中二的學界越野賽，奪得冠軍，才再次感到興奮，「原來自己都幾勁」，繼續訓練有可能參加奧運。可惜，中二末期的一次跑步練習，一名男學員不知有心定無意地把我絆倒地上，我的左手骨折和骨碎，上半場完結。

傷，不止影響一時。（受訪者提供）

下半場開始，石膏、手術、十多粒螺絲和金屬支架，斷斷續續伴了我2年，最初我覺得一定會復元，不太擔心，練到就練。雖然間中要在家中做「廢青」，心情又起伏不定，但有家人和教練們的心理輔導，總算積極面對。可是，你看看我的左手圖片就明白，我的傷患不是小事，它嚴重影響日常訓練，尤其是游泳，成績不復當年勇，而且練習都要「就住就住」。如之前所言，以前個個都識我冼學良，現在無人認識我了。

+ 4 + 3 + 2

本該實力足以入選香港三項鐵人代表隊的我，兩次考核都失敗，習慣在山頂卻跌到山腳。幸好，中四那年的三項鐵人測試賽，我成功入選，與兄弟跑手劉晉曦一起到法國參加中學生三項鐵人賽。雲集世界高手，賽事當然很激烈，我們輸了，但輸得很開心，我覺得自己還可以爬回山頂。回港後，我又收到壞消息，而且比之前的消息更壞，左手關節退化，醫生建議我不要再游泳。

再見了，我的三項鐵人生涯。

傷後，繼續奔馳，內心卻有迷網。（受訪者提供）

左手一直會疼痛，坐着梳化都會突然痛很久，練習更不在話下，疼痛就要休息，所以表現一直不好。這次醫生診斷出我關節退化，情況不會好轉，不宜練習游泳。我的心再一次往下沉，心灰意冷。我都戥媽媽傷心，花多年時間心血和金錢培訓兒子，渴望他有成就，怎料「一鋪清袋」。這些年來我沒有對她說多謝，其實我有放在心中。

中四代表香港走到法國比賽。（受訪者提供）

現在我讀中五，沒有習泳了，但還有跑步。可惜，我對專項跑步興趣不大，或者被媽媽說中「除了三項鐵人，什麼也沒有」。跑步我還是會繼續練，我形容自己為「消極地積極」，心態消極不想練習，身體還是會到運動場走完一圈又一圈，成績未如理想，但身體仍在運動場。最後，受傷一事我大致放開了，但我還沒有什麼結論，只因心情仍是反反覆覆，沒有清晰想法和去向。

手的傷勢沒有百分百痊癒。（受訪者提供）

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