【跑手接龍・2019終章】跑手們的隱藏一面　這是惺惺相惜的一年

今篇「跑手接龍」沒有新受訪者，適逢2019年快要完結，一年下來經常遇到跑手們對於這個系列的各種好奇疑問，記者藉此跟大家分享今年的接龍二三事。

2019年即將過去，今年「跑手接龍」系列訪問了25名跑手，由第83篇的「電影跑手」陳嘉倫訪問到第107篇的「臂骨跑手」冼學良，與過去最大不同是，今年的受訪者年紀輕了。我透過各種訪問與跑手們成為朋友，但不常接觸一眾新貴，想不到透過「跑手接龍」認識了他們，甚至走到中學訪問後起之秀，超過100名跑手的「人鏈」，真的連接了不少跑界中人。

黃尹雋（右）與周漢聶（左），既是好對手，也是好朋友。（受訪者提供）

惺惺相惜的周漢聶與黃尹雋

今年跑壇焦點落在破了3項香港紀錄的「視野跑手」黃尹雋身上，但我印象更深刻是「兩棲跑手」周漢聶與他的情。2019年的香港馬拉松，周漢聶成為最快馬拉松香港跑手，先聲奪人，廣受關注。訪問周漢聶時，他卻提起當時尚未破紀錄的黃尹雋，叫我注視他，更推薦黃尹雋成下一名受訪者。往後，周漢聶也在自己的社交平台呼籲朋友支持黃尹雋，這種惺惺相惜的情感實屬罕見。香港很細，與其敵視對手，不如欣賞對手，一起走得更遠，周漢聶就有這種情操。

到了年底，周漢聶宣布以學業為先，但仍會繼續練跑。這很可惜，但對希望得到獎學金到負笈海外的大學生而言，又很合理。我聽過關於周漢聶的閒言閒語，傾談後卻欣賞他的真性情和對事物的看法，他的確有稜角，但人就是該有稜角，太圓滑叫虛偽。

高手們的其中一次練跑。（受訪者提供）

默默起革命的跑手們

訪問「飛龍跑手」陳飛龍等人，他們都提到周日會和朋友一起練跑，跑友皆是熟悉的名字。直至訪問「長天跑手」王健進，我才把脈絡連貫起來，原來他們是一起跑的，王健進就是發起人，他會約徐志堅、「隊長跑手」盧善達和「容易跑手」余懷瀚等高手一起練習。

強如世界頂尖的傑祖基（Kipchoge），打破2小時的馬拉松界限都要有配速員帶領，香港跑手都一樣，所以實力相若的跑手很重要。可惜，高處不勝寒，跑得愈快，愈少旗鼓相當的跑伴，難以互相推進。王健進約跑，沒有門戶之見，五湖四海的高手都會聚集，不失為推動香港馬拉松水平的方法，希望革命成功，讓高手們更上一層樓，提升香港長跑水平。

兄弟情 沒有閒聊的溝通

訪問完哥哥「鐵航跑手」劉峻崚，訪問弟弟「兄弟跑手」劉晉曦，哥哥更是「兄弟跑手」一文的重心。撰寫時，我想起兩首歌，一首是「好兄弟」，另一首是「單車」。他們感情很深，但不常閒聊，弟弟視哥哥為偶像，對他又敬又怕。哥哥是很懂策略的人，對不同學生有不同教學方法，不會只是懷柔，我在閒聊時稱讚弟弟，他的回應是「唔好畀佢知呀」，大概是擔心弟弟驕傲。我覺得「單車」有數句歌詞，很適合渴望哥哥認同的弟弟，「從來虛位以待，何不給個擁抱，想我怎去相信這一套，多疼惜我卻不便讓我知道，懷念單車給你我，唯一有過的擁抱」。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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