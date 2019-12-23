【01齊跑．10K挑戰企劃】第3周訓練　加量不加速　為第4周打底

「01齊跑」與長跑教練楊肇麟（阿楊）合作，推出虛擬訓練服務「10K挑戰企劃」，訓練來到第3周，基本上將第2周的內容重複一次，但阿楊當中稍稍加了訓練量，卻未加速度，旨在為第4周的加速訓練「打底」。

各位「01跑手」不用擔心第4周的訓練需要加速，因為阿楊今周會為大家「打底」做好準備，「『加量唔加速』係今星期keywords」。他特別一提，加了訓練量，身體或會較疲累，但只要沒有影響睡眠質素，或者日常生活時長期覺得疲憊，就沒問題，但切忌因狀態良好就自行加量，「切勿輕舉妄動，因為好戲在後頭」。

1. 若你順利完成上周的訓練內容，今星期基本上將所有課節重複一次，但不用加速，我暗暗地為大家加了量。

2. 如果依然未「食得晒」整個計劃，例如5個200米的間歇跑只跑到4個，今周繼續不加速，盡量達到我定下6至10個200米的要求，跑不到10個，也嘗試6、7個。

3. 雖說不加速，但有能力的話，可在最慢與最快之間的時間間距調整，例如上周跑200米間歇跑最快是45秒、最慢是50秒，今星期要維持，但跑46至49秒的200米數量，要比上周多。