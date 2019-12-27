【山系・01測試】色彩奪目掀搶購潮　NB新款越野鞋跑山表現如何？

跑鞋為主線的運動品牌，間中就會跳出框框就到郊外，早前有Nike的Gyakusou系列推出Pegasus 36 TR越野跑鞋。今回New Balance都推出3款，共通點是外觀很美，美得使跑手捨不得穿上山。今次測試的Hierro v5更平地一聲雷，被迅速搶購，有些尺碼甫推出已被搶購一空。

01測試

測試産品：New Balance Fresh Foam Hierro v5

測試內容：跑於金督馳馬徑一帶

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

反應速度 *

舒適度 ****

透氣度 ***

重量 ***

鞋布很美，但物料較難拉緊鞋子。（區嘉俊提供）

簡介

New Balance的首款越野跑鞋在1977年推出，鞋款是Trail 355， 當年為應付濕滑的越野賽道設計。事隔多年，這對Hierro v5鞋面、中底和大底用料都上乘，先是大底用抓地能力聞名於世的Vibram®，還要採用當中最強的MegaGrip。中底就採用Fresh Foam X蜂巢型緩震中底，Fresh Foam在品牌中緩震力最高。跑者走到山上，往往待上半天，它對減慢雙足疲勞，十分有效。

鞋面是Hierro v5最引人注目的地方，配色獨特不在話下，而且顏色表達了不同功用。黃色部分是最透氣和薄的物料，黑色是加厚部分，鞋頭加厚了預防撞傷趾頭，而且加寛了使腳趾不感侷促，鞋領都加厚了提高穩定性。藍色部分用料最厚，它設在鞋跟，減低左搖右擺和扭傷機會。

按圖看清Hierro v5細節

試後感

朋友們看到我穿上Hierro v5，說得最多是「我都想買這一對」，可見它的外型深得民心，而大家最想知道的是舒適度。穿起來上街，感覺很舒服，走到郊外仍然舒適。Hierro v5鞋身夠寛、有足夠保護性、透氣度高和中底緩震力強和厚，加上大底防滑力強，適合郊野行走。

郊遊和越野跑不同，Hierro v5大底的紋理很深，呈多角型。防滑能力夠強，但紋路沒有為像跑鞋般有導向性，所以鞋不易隨腳掌屈曲。如果用它來跑步，由腳趾到阿基里斯腱都會有額外負擔。它的鞋身夠寛，就算穿得久，腳掌脹大都不用擔心緊促。不過，「針冇兩頭利」，換來是不夠貼腳，反應不夠快。因此，我建議大家穿它由市區走到郊外，但不要用來跑山。

聞名於世的Vibram®鞋底，還要採用當中最強的MegaGrip（區嘉俊提供）

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