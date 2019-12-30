【01齊跑．10K挑戰企劃】第4周訓練　間歇跑全面加速　為比賽預演

「01齊跑」與長跑教練楊肇麟（阿楊）合作，推出虛擬訓練服務「10K挑戰企劃」，跑手們應付上周稍稍在重的里數後，踏入第4周，阿楊的訓練計劃將會加速，大家特別注意3公里或5公里的間歇訓練，這將是未來10公里比賽的預演。

這星期的間歇跑速度，比之前幾周都要快，例如目標50分鐘完成10公里的一群，上周的Training 1是「5K @ 5’15-5’30 + 6-10 X 200M @50’-55’ rest 2 mins」，今周將加速至「5K @ 5’05-5’20 + 6-8 X 200M @45’-50’ rest 2 mins」（註：請參考早前已電郵給各位參加者的訓練計劃）。

「重質不重量」是阿楊10公里提速計劃的第4周總結。他鼓勵大家：「訓練就是將你希望在比賽發生的事，比賽前不斷重複發生，幫身體在演習和適應，比賽時感覺ready了，就得心應手。」

1. 盡力完成今周programme，特別是3公里、5公里的tempo run課節，速度和消耗都接近比賽情況，大家要嘗試適應。 2. 今周有的間歇跑的休息間距較闊，但標準跟以往一樣，就是看看心跳能否回落至每分鐘120。以5-8 X 200M為例，回不到的話就跑5隻，有進步就可嘗試8隻。 3. 今周會有3公里tempo run。之前距離較短，原意是將5公里測試甚至10公里的比賽速度拆開，現在開始要漸漸整合，身體抵抗乳酸的時間長了，對大家來說是新考驗。

特別一提，大家今周將迎來2020年，阿楊在此祝大家新一年長跑長有、一日千里！

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專業長跑教練楊肇麟。（李思詠攝）

虛擬教練與真人教練是截然不同的體驗。最後提醒大家，課節計劃只是長跑訓練的其中一環，當中還有肌力與柔軟度等體適能訓練、休息恢復、飲食營養、熱身紓緩等各種細節，跑友們別一本通書睇到老，如有疑問要立即請教專業教練、醫生、註冊物理治療師、註冊營養師等專家意見，更要時刻留意身體狀況，做個精明跑手。