【拉筋靠支棍】不做寒背一族　三招Stick Mobility拉鬆胸肌背肌

寒背不是跑步傷患，但當跑手是寒背一族，影響跑姿減低跑步效率之餘，更隨時帶來傷患。揉合瑜伽、普拉堤（Pilates）和徒手訓練的「新一代拉筋」Stick Mobility訓練，有的招式屬深層筋膜伸展，能提升胸肌和背肌的柔軟度，改善寒背問題。 示範： Goji Studios運動及科學總監李韋煜博士（Justin）

Justin示範的9招Stick Mobility分別針對三部份，包括下肢肌力、足部及核心肌群穩定性與胸背肌肉柔韌度。這篇介紹3招胸背肌肉柔韌度訓練。

其餘篇章介紹Stick Mobility：

【拉筋靠支棍】Stick Mobility伸展兼練下肢肌力 地拖棍得唔得？

長時間維持不佳的跑步姿勢，終有一天帶來痛楚與傷患，Justin今次示範的3個Stick Mobility動作，正好針對這個問題。「我遇過不少跑手，胸肌及背肌非常繃緊，不但影響跑姿，『寒背』機會增加也影響日常生活，甚至導致胸椎、尾龍骨等位置出現問題。」換句話說，跑手若不多加注意身體姿勢，隨時「愈跑愈錯」，反而增加身體負擔。「今次的動作屬深層筋膜伸展訓練，有助提升跑手胸背肌肉的柔韌度，紓緩因長時間跑步而緊繃的胸肌、背肌。」Justin補充。

（梁鵬威攝）

連同另外兩篇介紹的動作，Justin建議跑手每星期做一至兩回Stick Mobility，完成針對不同弱點的整套訓練。「每個動作做3至5次，每回完成兩組。相較到健身室訓練，Stick Mobility不但省時，只需20至30分鐘一回，更是針對性，有效提升跑手整體表現。」

不少人認為拉筋要痛才算有效，練Stick Mobility也抱着這個心態，但Justin提醒，練Stick Mobility時不應追求痛楚：「訓練時感到痛楚，可能是拉傷了肌肉，而非拉鬆了肌肉，其實只需感到肌肉有拉扯便可。另外，Stick Mobility動作較一般拉筋複雜，會拉扯整條筋膜線，而非單單一條肌肉，跑手要牢記『量力而為，循序漸進』。」

被稱為「新一代拉筋」的Stick Mobility，2018年從美國引進香港，至今超過100名香港教練獲得認證。這支長棍以鋁質為主，而且可屈曲，頂端及尾端有防滑膠，避免用家訓練時因「跣手」釀成意外，又能鍛煉手握力。Stick Mobility揉合瑜伽、普拉堤及徒手訓練，拉筋之餘亦能提升肌力和關節靈活度。

觀看短片後，可參考以下圖輯複習動作要點：

動作1. Monkey hang and human sail

動作2. Ninja flow

動作3. Bow and arrow

想學好Stick Mobility拉筋兼練肌力，可以報名參加01體育與Goji Studios合辦的「長跑備戰工作坊」， 美國體適能總會註冊體適教練及香港首批美國認可Stick Mobility教練李韋煜博士（Dr. Justin Lee），將親自教大家Stick Mobility技巧，費用全免。報名按此。

活動詳情

日期：2020年1月18日（星期六）

時間：下午5時至6時30分

地點：Goji Studios（尖沙咀The One 9樓）

導師：李韋煜博士（Dr. Justin Lee） - 美國體適能總會註冊體適教練及香港首批美國認可Stick Mobility教練

費用：免費

名額：30人（額滿即止）

＊註：建議參加者穿著適當運動服裝