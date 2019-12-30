【跑步．01跑記】千里馬與伯樂　回顧「偷少一點時間」的2019

2019年，跑記改為不定期更新，生活中遇到特別事才撰寫，走到年尾，又是時候回顧過去。今年社會變化很大，大家都過得不易。我就經歷了一生的第一次，這篇文章大家要看到最後。

陳豪說過「我們要學偷少一點時間」，他認為香港人很叻，懂得用盡每分每秒，我們要做的不是再偷多點時間，而是放慢步伐，偷少一點時間，坐下來喝一杯咖啡，讓身心放空。這一年，我涉足的範疇更多，卻添了從容，總算能抽空陪伴身邊人和家中兩隻小貓布布丶丁丁。

布丁是非常「嗲」的兩姊妹。（區嘉俊提供）

其實我想偷懶 豈料竟要叫「阿媽，我得咗」

2018年，我考了兩個教練牌照，今年打算偷懶，豈料又考多兩個牌照，分別是國際田聯一級教練和拳擊教練，修讀過程很耗時間和精神，死了很多腦細胞，兼且腰酸背痛，過程中，我還學懂一個魔法，就是「去去，錢錢去」將自己的錢變走。算了，錢財身外物，唯有相信知識改變命運，而它又確實在改變我的際遇。

談際遇前，先分享心情，當我收到一証難求的香港業餘田徑總會教練証，心中喊了一句「阿媽，我得咗」，終於可以認自己是田徑教練，再細數自己的牌照有田徑教練、長跑教練、體適能教練、拳擊教練、功能性訓練教練和財務策劃師（CFP）等，不禁沾沾自喜地說「叫我牌王」。

我與中學師兄弟重聚，是影響今年際遇的一大要素。（區嘉俊提供）

願是千里馬 也是伯樂

上年談過「教與練」是相輔也是相違，今年問題依舊，分別是教學跑出了。2019年，有些伯樂賞識，例如貝智基金邀請教患自閉症的小朋友、母校邀教師弟和為拳手安排針對性計劃等。我的教練梁兆偉說「不是考到証書就是合資格教練，大概教了100名學生和300小時教學時數才算有資歷」，人皆不同，沒有足夠經驗確是很難因材施教，多得伯樂，我才能吸引經驗。走到年尾，學生們跑到目標成績和踏上頒獎台，雖然不是什麼大賽，但看到千里馬進步就很高興，沒有她們驗證，我不敢撰寫「M教室」系列。

有些是隊友，有些是學生兼隊友，她們奪得多獎和跑得理常，我深感安慰。（區嘉俊提供）

2019年，練跑遇到迷惘，怎練進度也不理想，我明白是休息和時間編排問題，但知道原因不等於樂於接受。唯有安慰自己，水與冰都是零度，轉換過程中溫度沒變，但耐心等候就會轉變到另一層次。因此，我持續訓練和檢討訓練計劃，就如陳奕迅唱「你要靜候 再靜候 就算失收 始終要守」。果然，狀態正在提升，儘管3場打算盡力跑的賽事都取消了，我仍有信心在今個賽季刷新個人最佳時間。

拳擊都值得一提，以前技術柔嫩也積極參賽，技術略為成熟後，反而沒有比賽。今年打了一場內部賽，算是還了心願，賽後「老兵俱樂部」的成員游說我正式重返擂台，我卻有保留，原因有三，一是教學上找到自己位置，二是時間安排有難度，三是減磅很辛苦。

念念不忘，必有迴響。（區嘉俊提供）

文章至此 才是重點

今年，我在巴黎跑了馬拉松，成績不理想，但不要緊，重點是我向她求婚。4月至此，她不斷投訴我不在社交媒體公告天下，如此膚淺實在不適合我，皆因我是更加膚淺，現在就在這裏宣布「She said Yes」。

She said Yes！（區嘉俊提供）

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