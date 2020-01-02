【箱根驛傳】青山學院大學奪去程優勝　非洲外援跑出世界級高速

箱根驛傳（箱根駅伝）百周年之戰，首日去程賽事已經屢現新紀錄。去屆連霸「斷纜」的青山學院大學（青學大），在第4區平坦路段搶出，以破紀錄時間3年來首次勝出去程，帶着超過1分半鐘優勢迎接明日回程賽事。 不過，首日焦點落入第3區，不僅破紀錄，更出現「世界級」時間。

令和年代首次箱根驛傳在良好天氣下開賽，東京至箱根沿途天晴，溫度及濕度皆屬適中，成為破紀錄「嘉年華」。第2區已有東洋大學4年生相澤晃刷新保持11年的區間紀錄，這位去年世界大學生運動會半馬金牌得主在23.1公里路程跑出１小時5分57秒，較舊紀錄快7秒，令東洋大在此區從14位爬升至第7位。

相澤晃在2區跑出最佳成績，但這支去年總亞軍在去程僅排11位。（網上圖片／Twitter）

完結2區時，各隊伍的差距仍近，領先的青學大與第8位東京國際大學（東京國際大）差距僅46秒。青學大派出主將4年生鈴木壘人，出戰高速的第3區，全程21.4公里之中有一段超過5公里的下斜路。他跑過半程左右，赫然發現「黑旋風」殺到 。東京國際大的肯尼亞留學生、1年生Yegon Vincent Kibet輕鬆追上，鈴木無力爭持，瞬間被超越。

Vincent趕過鈴木壘人一刻，看來相當輕鬆。（網上圖片／Twitter）

鈴木本身跑出極高水準，以1小時1分32分力守第2位交棒。不過，年僅19歲的Vincent突破1小時大關，以59分25秒完成，較去年青學大森田步希的舊紀錄快超過2分鐘，亦較3區第2選手快1分58秒，令東京國際大率先交棒。日本網民指，按今回Vincent的佳績，按理論推算半馬時間，足夠打破世界青年紀錄（59分16秒），亦有能力逼近世界紀錄。

Vincent以不足一小時完成3區，網民伸算他的半馬時間約為58分半鐘。（網上圖片／Twitter）

但青學大整體實力份屬三甲分子，在接下來第4區收復與東京國際大的1分21秒差距「其實唔難」，而且早有準備。青學大在賽日早上變陣，4區換上首次參賽的4年生吉田祐也。這位過去兩年皆任「後備一」的跑手在後段上斜時加速，以1小時30秒刷新區間紀錄。他已決定畢業後離開長跑賽，生涯最一後一戰為青學大奠定去程的勝局。

吉田祐也已決定畢業後求職，不會成為實業團跑手，跑手最後一仗不負所託。（網上圖片／Twitter）

結果，2年生飯田貴之率先抵達蘆之湖，以5小時21分16秒，較去年去程冠軍東洋大學的紀錄5小時26分31秒，快超過5分鐘。國學院大學及東京國際大分列去程二、三名，而去年總冠軍東海大學在去程落後，落後3分22秒排第4。首4名隊伍成績均較舊紀錄快。

青學大跑隊監督原晉（左一）與去程跑手合影冠軍照。（網上圖片／Twitter）