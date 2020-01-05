【跑手接龍・108】熱愛跑手．我要的就是跑步　感謝父母明白我

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「臂骨跑手」冼學良留給「熱愛跑手」鄭堯崴的話是：「無論你的人生走到哪裏，都要在當下突破自己界限。」

颱風來了，我無法練跑，唯有坐在窗前望住雨點落下。今天我沒有練習，對手卻不會等我，我少練一課就等於他們多練一課，一上一落距離就會拉遠，所以我會坐立不安。

我現在讀中五，剛過去的暑假去了內蒙古集訓，回想起家人的態度，還是嚇出冷汗。中四期末，教練給我一個機會到內蒙古訓練，我興致勃勃地請求父母批准，但父親不贊成，他說：「我寧願畀錢你去澳洲交流團，都唔准你去內蒙古練習！」我聽到就想哭，澳洲交流團只有兩周，而且要付兩萬元，去內蒙古訓練1個月費用是1.5萬，他情願多付一點錢，都不願意讓我去集訓。我明白他怕我在郊區有危險、怕我有高原反應、又怕訓練太辛苦，但我要的不是遊玩，是要進步呀。

今年他就讀的中學在D1學界越野賽奪得團體第3名。（受訪者提供）

多謝媽媽明白我的想法，她說服爸爸同意我到高原集訓。走到內蒙古，我真的大開眼界，我們跟隨寧夏隊練習，他們水平很高，高得距離和速度我都跟不上，唯有與女子隊訓練。最初一周，我出現高原反應，十分徬徨，又怕浪費父母金錢，又怕沒有進步，幸好，身體慢慢適應過來，表現也漸見進步。集訓完結前，謝俊賢說「如果你想跑得更加快，返到香港都要繼續有系統地訓練」，那刻我明白到內蒙古只是一個中途話。回到香港，我調整訓練計劃，每周訓練13課。

對鄭堯崴來說，這地方比澳洲吸引。（受訪者提供）

我熱愛跑步，但跑步成績不算突出，中一的D1學界越野賽，我排第97名，參賽跑手只有107人。中二進步至第19名，之後一年又跌到第69名，是校隊中最後一名走到終點。中四大幅進步升到第11名，卻與獎牌擦身而過。成績一直上上落落，從沒有走到最高點。

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臂骨跑手冼學良讚我，「你很熱愛跑步，成績不算突出，但一直很努力練習，你真的好有火」。對呀，我真的很喜歡跑步，不能跑步的日子會很無聊，所以我不會為了打遊戲機而錯過訓練。果然，努力練習就會進步，這一年，我首次在D1學界越野賽奪獎，成績是第4名，我終於等到了！

展望將來，我的生活都會圍繞跑步，短期目標是代表香港出賽，長遠目標是當一名跑步教練。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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