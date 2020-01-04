【箱根驛傳】強風吹拂播種子　視障跑手魂之爆走創跑隊歷史

箱根驛傳（箱根駅伝）百周年之戰，總冠軍幾乎落入NIKE厚底跑鞋之中。頭九區的最快選手都穿同系列跑鞋，封神大業在最後一區功虧一簣。創價大學（創價大）2年生嶋津雄大踏着「土炮」Mizuno跑鞋，刷新保持13年的10區紀錄。 正如三浦紫苑小說《強風吹拂》的情節，箱根路最後一區的戰場，往往不是大局已定的總冠軍，而是牽繫未來的第十位。嶋津與創價大跑隊，在最後一區趕上了。

創價大學並非傳統強校，田徑部創立48年僅出戰箱根驛傳2次，最近一次是2017年總成績排12位。三年之後，他們在去年選拔賽於43隊之中取得第5，歷來第3次出場。

米滿怜（左）再次踏上箱根路，在最後一戰奪得1區區間賞。（網上圖片／Twitter）

起跑的第1區全在東京中心地帶，絕大部分是平路，乃各隊建立往路、以至全程戰略的重要一步。創價大先聲奪人，17年有份參戰的米滿怜在此區首先交棒，隊友在去程（往路）各區失地不多，首日以第7位衝線。

次日回程（復路）開始，創價大在6、7區下山路段表現顯然較遜，區間成績皆在最後數名，第7區完成時更因早稻田大學選手跑出區間次名，跌至11位。8、9區向東京終點進發，創價大的選手跑出不俗水準，但仍未收復失地。來到最後一區，他們仍落後中央學院大學近1分鐘，接力帶（襷帶）與種子權希望，交在嶋津身上。

嶋津雄大在10區刷新紀錄，有日媒形容為「爆走」。（網上圖片／Twitter）

10與11，是天壤之別。未能跑入前十，錯失種子權，來年又要參加選拔賽，四、五十隊跑手合共四、五百人，在同一跑道起步，計算全隊總時間，爭奪10個資格。兵荒馬亂，一子錯，滿盤皆落索。嶋津背負全隊努力與希望，不負所託，更為賽事掀起高潮。

嶋津的跑鞋是何家出品，賽後成為焦點。嶋津稱不習慣NIKE厚底鞋，影響跑步時身體的重心。穿MIZUNO有相同反彈效果，卻不影響重心。（網上圖片／Twitter）

嶋津自言是球類運動白癡，運動天賦全在跑步，中學起認真練習，在東京都內一些長跑賽事得獎，據稱有超過15家大學發出邀請函。何以選擇跑隊實力平平的創價大？原因與自身疾患「視網膜色素變性」有關。

創價大學跑隊日間練習，戶外練習在水泥路練習，與運動場的地質有所不同。（網上圖片／Twitter）

嶋津身患這種遺傳性眼病，使他在光線不足的環境下視野變差，就如戲院放映時的環境，對周遭環境變化的反應遲緩，而且視力會逐漸退化至失明，暫無藥可治。故此，他在高中時只可在校內走廊來回跑數十遍，當作練跑。選擇創價大，因為知道校內有良好照明系統，且有同路人。與他同年的同學永井大育，同病相憐，而且互勉，「做同一運動，又有同一種眼病，總於找到有共鳴的人」。

備戰箱根驛傳，冬天日短夜長，他在早上與晚間不能與隊友一起練習，只能跟永井在燈光充足的運動場，或圍繞體育館練跑。如此環境，他按照教練意思，每月里數高達750公里，令自己的5000及10000米成績在一年間快了約25秒。

嶋津衝線一刻，為創價大學帶來首個箱根驛傳種子權。（網上圖片／Twitter）

時間有限，把握機會，努力沒有白費。嶋津跑過半程，經已反先中央學院大學逾1分鐘，更緊逼去屆往路冠軍東洋大學。尚餘3公里，創價大超越東洋大，嶋津奮力衝刺，以第9位衝線，更以1小時8分鐘40秒，19秒之差刷新封塵13年的10區紀錄。他說作賽期間，左大腿有抽筋感覺，便不斷拍打幫助放鬆，「可以跑到最後，只感到安心。帶着各隊友的心意跑下去，取得種子權，感覺幸福」。創價大在奪得首、尾兩區的區間賞下，首次取得種子權，直入來年箱根路，對於吸引潛質跑手加盟，自然有幫助。

嶋津在最後一區逆轉，為創價大學奪得種子權，成為號外其中一頁的主相片。（網上圖片／twitter）

厚底跑鞋在箱根驛傳的佔用率，今年超過84%，粉紅鞋與鴛鴦腳遍佈全程。青山學院大學王座奪還、相澤晃「花之2區」突破1小時6分而奪得MVP，以及世大運10000米銀牌阿部弘輝在7區獨領風騷，都在預料之內。嶋津穿起全白跑鞋在10區「爆走」，為令和初回帶來驚喜。

嶋津的視力受病患影響，仍堅持跑步。（網上圖片／Twitter）

下回能否如願再戰，明天可否繼續在燈光下練跑，全是未知之數。為自己亦為別人，趁有機會搏盡，嶋津賽後喘着氣說：「我認為這樣跑，可以把勇氣傳達給未敢踏出第一步的人」。