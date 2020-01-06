【01齊跑．10K挑戰企劃】第5周訓練暨企劃第二回　送你4星期計劃

「01齊跑」與長跑教練楊肇麟（阿楊）合作，推出虛擬訓練服務「10K挑戰企劃」，第5周將是第一次派成績表的時候！根據阿楊的訓練計劃，今星期有一次5公里實測，檢視過去幾周的訓練成效之餘，也為未來的10公里比賽綵排。 大家要留意的是，這次5K實測也是「10K挑戰企劃」第二回的虛擬挑戰，完成後填妥表格，將會獲得未來4周的訓練計劃，為10公里賽事最後備戰。

「10K挑戰企劃」的訓練計劃來到第5周，也是第一回的最後一周，想得到未來4周計劃的跑友們，記得參加「01齊跑」「10K挑戰企劃」第二回的5公里實測。

Q1. 點參加「01齊跑 X 楊肇麟 10K挑戰企劃」第二回？（如已熟悉01齊跑玩法，可直接跳到Q2）

下載HK01 App，按上方綠色圓形加入「01齊跑」，登記成為01跑手，綁定運動裝置，再於「10K 挑戰企劃」按「立即參加」，然後跑3.2公里測試，將數據Sync到「01齊跑」並填問卷，緊記將測試的成績填上。實測截止後，我們透過電郵將訓練計劃發送給你。

Q2. 企劃點玩法？

訓練計劃一共9周，第二回由計劃的第6周開始。大家先完成5公里實測，阿楊已把實測成績分成3個等級擬定10K目標時間。

我們會因應你的等級，將4星期的訓練計劃電郵給你。如你是第一回的參加者，又於5公里實測有進步，你的10公里比賽目標時間可能會「升呢」！

如果大家跑出時間剛好介乎25分01秒至26分39秒、以及27分31秒至28分59秒，阿楊視乎你的成績接近哪一端，決定你的目標。譬如你跑出25分15秒，你的目標時間就是50分鐘了；假若你跑出26分30秒，你的目標就是55分鐘。

至於已獲得第一回訓練計劃的跑友們，來到第5周訓練，阿楊給大家以下的溫馨提示。

在5K實測前，還有兩課訓練，強度與上周一樣，但里數稍減，用以為大家「儲力」挑戰5公里實測。如果上幾周都能按計劃完成訓練，應會覺得這兩課很輕鬆，但切勿因為覺得輕鬆就胡亂加量，因為那個5公里賽測就是一次綵排，大家要以真正比賽來看待。 完成5公里實測後，大家可檢視結果，可能有跑友受惠於前幾周訓練而進步，10公里比賽目標有所提升，但這是無法強求的，「夾硬嚟」導致受傷，反而得不償失。

專業長跑教練楊肇麟。（李思詠攝）

虛擬教練與真人教練是截然不同的體驗。最後提醒大家，課節計劃只是長跑訓練的其中一環，當中還有肌力與柔軟度等體適能訓練、休息恢復、飲食營養、熱身紓緩等各種細節，跑友們別一本通書睇到老，如有疑問要立即請教專業教練、醫生、註冊物理治療師、註冊營養師等專家意見，更要時刻留意身體狀況，做個精明跑手。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

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