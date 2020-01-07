【跑鞋合集・01測試】精挑細選4跑鞋　4種練習方法　4對最佳拍檔

跑手是否要有數對跑鞋，應付不同練習？不一定，但無可否認跑鞋各有優點，在不同練習項目更能發揮特性。我家中有個跑鞋庫，所以會在不同練習選不同的跑鞋，今篇就分享各類練習和跑鞋的合拍之選。

長課之選

Hoka One One Carbon X是我的長課之選，原因有3項，分別是緩震力強、碳纖維板有推送力和重量很輕。長課不同比賽，重點是慢跑一段長時間，而且不易受傷。 Carbon X中底很厚、不算重和緩震力強，對預防過勞和受傷，達到長跑長有很重要。 它特別的推送力來自弧型鞋底和碳纖維板，跑時有傾前的感覺，「慳水慳力」地跑得更遠。

如果是用在長課，我認為它比推送力更強的Nike VaporFly 4%更有優勢，皆因它鞋身較闊，兩側較易平衡，跑於有路人的街道較安全和不易扭傷。

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Carbon X比Nike 4%耐用，多次穿它跑長課都不會感到心痛。（區嘉俊攝）

輕鬆課與節奏跑之選

Nike Zoom Pegasus Turbo 2和New Balance FuelCell Rebel是輕鬆課與節奏跑之選，但兩者略有不同。輕鬆跑不用跑得快又不用跑得長，但佔課表最多時間，我認為跑鞋功能平均是重點，鞋身太薄對腿部的負荷大，保護性太高又怕減少鍛煉肌肉。節奏跑與比賽速度相近，所以需要都類似，但練習鞋就要多一點緩震，預防受傷。因此，我選Pegasus Turbo 2和FuelCell Rebel，它們緩震、能量回饋和反應都不俗，符合訓練需要。

不過，回彈力略勝一籌的FuelCell Rebel有一個缺點，就是穿它跑後要多些時間回復彈性，這問題可能與它在中底注入氮氣，增強回彈力有關，如果跑友的輕鬆跑密度很高，它可能不及回復彈性。

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鞋面薄丶鞋身厚是FuelCell Rebel的特點。（區嘉俊攝）

間歇跑之選

ASICS Tartherzeal以大熱姿態勝出，但New Balance HANZO R都不容忽視。兩者都是很重視反應和抓地能力，不太顧及緩震的跑鞋，十分適合爭分奪秒的間歇跑。 Tartherzeal略勝一籌，在於鞋身更「貼腳」，有利轉向。這類跑鞋太薄，穿它們走路都容易肌肉疲勞，建議大家把它放在背包，落場時先穿上，跑後就更換，不易穿它們慢走街道。

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鞋身十分貼腳的TARTHERZEAL。（盧翊銘攝）

前掌易於屈曲。（區嘉俊攝）

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