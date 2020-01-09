【馬拉松．M教室】1月1章　臨近比賽如何訓練　比賽期三點你要知

按完整的馬拉松訓練計劃為主軸的「M教室」已到尾聲，今篇是最後一篇講解訓練周期，主題是「比賽期」，目的是將身體調節到合適狀態踏上起跑線。 進入比賽期，我總結了三個要點，大家一定要知。

1. 切忌於比賽期訓練過量

踏入「比賽期」，強度是4個周期中最高，但訓練量最低，讓身體有足夠時間恢復，以最佳狀態應付比賽。這段時間，最常見錯處是賽前兩周還走長課或愈跑愈密，結果是比賽當日身體未及恢復，狀態不佳上陣，緊記「訓練不足永遠好過訓練過量」的法則，尤其來到訓練周期的最後階段。大致上，訓練不足會跑不到目標配速，但過量訓練容易受傷和生病，影響往後訓練，站在起跑線都會未跑先倦。

節奏跑是比賽期的常用訓練。（區嘉俊提供）

「比賽期」的跑步特點：訓練量低，強度高 「比賽期」的體能特點：體能訓練繼續針對專項 「比賽期」訓練目的： 調節身心到最佳狀態，踏上賽道

體能方面，按理是繼續針對專項，例如是協助維持跑姿的平衡訓練和肌力訓練，以下連結的體能動作是不俗選擇。不過，香港的情況比較特別，農曆新年將至，大家容易停止訓練，而且飲食超標，我會在下一篇「M教室」分享一個涉及全身的體能訓練。

體能訓練：

【馬拉松．M教室】12月2章 弓步應踏前或踏後？ 小改變大改善

【馬拉松．M教室】11月2章 針對跑步特質 鍛煉呼吸肌肉的體能

2. 鞏固技術 不是改變技術

「比賽期」其中一個重點是鞏固技術，不要誤會，鞏固不等於學習新方法。以跑姿為例，我們該把握最後時間，將熟習的跑姿重溫，略為修正，落場就更得心應手。大家要知道，適應新跑姿需要時間，運用的肌肉都略有不同，臨陣變法，身體未及適應，隨時得不償失。因此，就算聽到多聞名、多厲害的跑姿，都不要在「比賽期」才學習，以免因小失大。

將身心鍛煉好，準備上賽道，最好多穿衣服，預防感冒。（區嘉俊提供）

3. 身體以外 心態都要調節

決定心理質素的一大要素來自訓練，跑手在「比賽期」做到高強度訓練對心態都有正面影響。此外，長跑依賴累積，跑手要相信過去多月訓練已使自己變強，不用再做太長或太多訓練。最後階段急也急不來，漸漸減量踏上起跑線是上策。

快速重溫：臨近比賽訓練重點（按圖放大）

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