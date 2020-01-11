【拉筋靠支棍】Stick Mobility伸展兼練下肢肌力　地拖棍得唔得？

透過一支棍，糅合瑜伽、普拉堤（Pilates）和徒手訓練，就是被稱為「新一代拉筋」的Stick Mobility訓練。 事實上，Stick Mobility絕對不止於伸展，更能鍛煉肌力和提升關節靈活度（Range of movement）及力量。一共9招練足全身，就算家中只得晾衫竹地拖棍，都能隨時健身。 示範： Goji Studios運動及科學總監李韋煜博士（Justin）

Justin示範的9招Stick Mobility分別針對三部份，包括下肢肌力、足部及核心肌群穩定性與胸背肌肉柔韌度。這篇介紹3招下肢肌力訓練。

與一般靜態伸展（Static Stretching）相比，多了一支棍的Stick Mobility，伸展效果更深層，而且效用比一般拉筋更多元。Justin解釋：「這枝棍名為Mobility Stick，以槓桿原理透過不同動作鍛煉全身，能伸展更深層的肌肉，而且許多動作都牽涉多部位肌肉和不同關節，帶動全身，伸展之餘也加強肌肉，並提升關節活動幅度和力量。」

Stick Mobility近年興起，利用棍子鍛煉體適能；香港暫時有約100名註冊教練。（梁鵬威攝）

Stick Mobility適用於日常生活，特別是都市人經常「周身骨痛」；若針對一眾跑手，這種源自美國的身體訓練更有效用，「長時間以同一姿勢跑步，部份肌肉和筋腱繃緊，跑手未能改善跑步表現，更隨時導致受傷，例如膝頭痛或足底筋膜炎」。香港目前約有100名獲美國認證的Stick Mobility教練，Justin是最早考獲牌照的一批，他特別提醒大家，如果沒有這支Mobility Stick，只要家中有5至6呎的長棍也能鍛煉，「要屈曲Mobility Stick的動作就未必做好，而且小心地拖棍之類頭尾沒有裝置『啜實』地面，容易滑倒」。

美國體適能總會註冊體適能教練李韋煜博士（Justin）。（梁鵬威攝）

被稱為「新一代拉筋」的Stick Mobility，2018年從美國引進香港，至今超過100名香港教練獲得認證。這支長棍以鋁質為主，而且可屈曲，頂端及尾端有防滑膠，避免用家訓練時因「跣手」釀成意外，又能鍛煉手握力。Stick Mobility揉合瑜伽、普拉堤及徒手訓練，拉筋之餘亦能提升肌力和關節靈活度。

觀看短片後，可參考以下圖輯複習動作要點：

動作1. Monkey hang lunges

+ 2

動作2. Single leg Romanian Deadlifts

動作3. Dunphy Squat