【拉筋靠支棍】Stick Mobility初學者3大要點　練好core與關節

目前香港約有100名Stick Mobility註冊教練，這種被稱作「新一代拉筋」的體適能，揉合瑜伽、普拉堤（Pilates）和徒手訓練，能夠鍛煉全身，加強核心肌群穩定性，對跑手大有幫助。那麼，初學者應如何入手？ 示範： Goji Studios運動及科學總監李韋煜博士（Justin）

Justin示範的9招Stick Mobility分別針對三部份，包括下肢肌力、足部及核心肌群穩定性與胸背肌肉柔韌度。這篇介紹3招足部及核心肌群穩定性訓練。

其餘篇章介紹Stick Mobility：

【拉筋靠支棍】Stick Mobility伸展兼練下肢肌力 地拖棍得唔得？

跑手們近年特別注重體能及身體條件訓練（Fitness and conditioning training），因為肌肉欠缺肌力及穩定性，足以影響跑姿。Justin特別提醒我們，跑手或會因長時間穿著跑鞋，失去了「關節第六感」，影響足踝靈活度，Stick Mobility正好對症下藥。「通過今篇教授的3個Stick Mobility動作，跑手能夠重拾並提升腳腕靈活度，強化髖關節。此外，動作同時加強核心肌群穩定性，有助跑手減少因長時間運動所產生的痛症。」

Stick Mobility能伸展兼鍛煉肌力。（梁鵬威攝）

比起一般拉筋動作，Stick Mobility的動作較為複雜，Justin提出初學者注意事項：「初接觸Stick Mobility，未必能即時完全掌握動作，初學者應以追求動作流暢度和準確度為基礎，動作的發力以及幅度可再逐步調整。」Justin教授Stick Mobility時，不會像其他運動般，邊播音樂邊訓練，「我希望學員不會被音樂影響，可以集中感受身體哪一部分的肌肉有拉扯感覺，以提高對身體的警覺性（awareness）。最後，Stick Mobility可用作弱點攻擊，在整套訓練期間，身體繃緊的位置相對更容易受傷，故初學者和跑手要多留意」。

註冊體適能教練李韋煜博士。（梁鵬威攝）

被稱為「新一代拉筋」的Stick Mobility，2018年從美國引進香港，至今超過100名香港教練獲得認證。這支長棍以鋁質為主，而且可屈曲，頂端及尾端有防滑膠，避免用家訓練時因「跣手」釀成意外，又能鍛煉手握力。Stick Mobility揉合瑜伽、普拉堤及徒手訓練，拉筋之餘亦能提升肌力和關節靈活度。

觀看短片後，可參考以下圖輯複習動作要點：

動作1. Standing plank with heel ups

動作2. Hip 90/90

動作3. Deadbug

想學好Stick Mobility拉筋兼練肌力，可以報名參加01體育與Goji Studios合辦的「長跑備戰工作坊」， 美國體適能總會註冊體適教練及香港首批美國認可Stick Mobility教練李韋煜博士（Dr. Justin Lee），將親自教大家Stick Mobility技巧，費用全免。報名按此。

活動詳情

日期：2020年1月18日（星期六）

時間：下午5時至6時30分

地點：Goji Studios（尖沙咀The One 9樓）

導師：李韋煜博士（Dr. Justin Lee） - 美國體適能總會註冊體適教練及香港首批美國認可Stick Mobility教練

費用：免費

名額：30人（額滿即止）

＊註：建議參加者穿著適當運動服裝