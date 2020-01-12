【跑手接龍二・109】失望跑手．不是對別人失望　是對自己失望

上期「熱愛跑手」鄭堯崴留給「失望跑手」周書語的話是：「只要你肯堅持，就會有所突破」。 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

初中時，我很心散，在足球、田徑和籃球之間遊走，項項也懂，但瓣瓣不精，所以我覺得自己很沒用，總是渾渾噩噩過日子。全賴體育老師方詠婷對我不離不棄，堅持找我練跑，我才找到一項喜歡的事發展下去，不再無所事事地過活。

方詠婷老師都是一名跑手，我的跑步生涯由她帶領下展開，初期練習很辛苦，但練得多身體就會適應，而且愈跑愈順，順到在沙西區學界田徑賽和長跑賽奪得亞軍，看到自己進步很有成功感，所以我更加鍾意跑步，並有機會參加學界田徑精英賽，與全港精英一拼長短，更認識到亦敵亦友的謝俊賢。

左邊的不是周書語女友，是他的體育老師方詠婷。（受訪者提供）

謝俊賢建議我參加Division 1的學界比賽，所以我由鄭植之中學轉校到聖瑪加利中學，與高手們一拼長短。現在謝俊賢屢破香港紀錄，想當年我曾快過他的，他後來居上，我為他高興又想再超越他，這大概就是良性競爭。談起謝俊賢，我又會想起一件傷心事，一件使我對自己很失望的事。

轉校到聖瑪加利中學，我認識到負責教跑步的陳家威教練，他是隨方詠婷老師後，對我影響至深的人。方詠婷老師使我愛上跑步，陳家威教練教我怎樣跑得好，而且指引我找到人生方向。他的教學方針是重質先重量，每天跑兩課，大部分都是輕鬆慢跑，重課不多，每周大約跑140公里。為了符合要求，家住調景嶺的我每朝5時20分起床，慢跑1小時後回家梳洗，7時正出門，乘1小時車到長沙灣上課，下午再練習。辛苦嗎？很辛苦，但我覺得自己像熱血漫畫中的主角，每天做自己喜歡做的事，再苦也是甜。

周書語（左）與他亦敵亦友的謝俊賢（左），一起參加亞洲中學生越野賽。（受訪者提供）

好景不常，使我對自己失望的事出現了。2019年初，我在5000米比賽跑出16分鐘14秒的成績，年終青年排第4名，排名不俗，但我相信自己跑到16分鐘內，所以有點灰心。一個月後，我參加了一場10000米比賽，目標是33分鐘30秒完成。槍聲響起，有一名對手跑得比我更快，我不甘落後，與他拼過高低，一拼就亂了節奏，愈亂愈心急，結果由均速跑變成變速跑，上氣不接下氣，看到對手走遠，我未完賽就離開賽道，也就是「上岸」。

我對自己很失望，連續2場比賽跑不到應有成績，練習再快又有什麼用？明知在意對手就會亂了節奏，為什麼還要跟隨別人走？堅持跑下去時間都不會太差，為什麼要「上岸」？心灰意冷，那場比賽後，我停止跑步，原來不用晨早起床跑步很舒服，一停我就停了大半年。

第一次參加Division 1學界田徑賽。（受訪者提供）

跑界的人稱呼陳家威為造皇者，想知道他的訓練計劃有什麼獨特，我覺的他的心理輔導都讓我很信服，只是我未能做到。他教導我們「今次比賽跑得不好，思考如何跑好下一次，下一次都跑得不好，思考如何跑好往後，路還很長」，他的訓練很嚴格，但會教我們比賽時要有信心和放鬆，成績其次，最重要是覺得自己冇問題，跑好節奏。

我就是做不到上述事項，所以跑得不好，誰料他仍對我不離不棄。我停跑時，他持續問我何時回去練習，謝俊賢在澳洲黃金海岸打破香港半馬拉松青年紀錄後，他說「你耐力比謝俊賢好，我原以為是你打破這紀錄的，不要再停跑了，回來練習吧」，我溶化了。那一刻，我知道何謂失望，原來失望不是成績跑得不理想，而是放棄自己喜歡的事。今後，我打算讓跑步伴隨一生，希望到台灣入讀體育大學，踏上跑手和教練之路。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑