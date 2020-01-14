黃浩聰候選中國戶外金犀牛獎　與兩內地選手爭年度越野跑人物

去年在UTMB得到第6名的香港越野跑手黃浩聰，獲得提名候選中國戶外金犀牛獎，與申加升及向付召兩名內地選手爭奪年度越野跑人物。該獎項設有公眾投票，最終得獎者會在2月15日的頒獎禮上公布。

由《戶外探險》雜誌主辦的中國戶外金犀牛獎，昨日宣布3位獲提名2019年越野跑人物的運動員，分別是申加升、黃浩聰及向付召。該獎介紹黃浩聰在去年UTMB以22小時47分47秒獲得第6名，是這屆賽事成績最好的亞洲選手，也是該級別史上最好成績的中國籍選手。

黃浩聰去年在「MSIG八仙嶺越野賽」得亞軍。（資料圖片）

本身任職消防員的黃浩聰還贏得多項香港山賽冠軍，包括Garmin 100及The North Face 100 Hong Kong，去年底的香港黄金百里，他以21小時41分7秒的成績，擊敗多名外國選手，最快完成100英哩的比賽獲冠軍。

黃浩聰去年在UTMB創出佳績，相信是他入圍最後3強的原因。（資料圖片）

黃浩聰在Facebook表示，對獲得提名感到驚訝，並會在2月15日到北京出席頒獎禮。他強調「我與編輯提出必須以香港人的身份接受這次提名，編輯亦接受我的意見，幫我多次修改」。

與黃浩聰爭奪獎項的有申加升，他是去年香港100的冠軍，之後在6年的義大利Lavaredo超級越野賽得120公里組亞軍，他在UTMB的CCC組中排名第5。向付召的代表作是去年4月成為史上首位中國跑手贏得UTMF環富士山超級越野賽女子冠軍，之後在UTMB以女子第11名完成，是最好成績的亞洲選手。

這個獎項的評委除了業內的專業人士外，還有微信的公眾投票。專家投票團共有5票，而公眾得票最多的候選人可獲1票。

黃浩聰對提名感到驚訝，他表示會出席頒獎禮。（黃浩聰Facebook）