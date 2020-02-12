【武漢肺炎】京都馬拉松本周舉行　路線正獎牌靚更注重防疫

武漢肺炎籠罩下，跑手們擔心未能參與海外馬拉松，最近的一場賽事是本周日（2月16日）舉行的京都馬拉松，我們就借它了解一下日本馬拉松賽事對武漢肺炎的安排。早前，「01齊跑」的「跑向日本」虛擬跑系列就送出京都馬拉松名額連機票住宿套票，現在香港跑手能否到日本跑馬拉松，而京都馬拉松又有什麼特點呢？

早前，「01齊跑」送出京都馬拉松名額連機票住宿套票給讀者，但武漢肺炎影響全球，能否出發到日本參賽都是問題。2月7日，京都馬拉松大會就發出關於新冠狀病毒相關的傳染病的通告，內容包括安全措施和給予中國選手的安排。

大會的預防感染對策是向參觀者派發口罩，並在入口和洗手間提供洗手液、在扶手和按鈕進行消毒等。至於，中國選手就可以保留參賽資格至下屆參加，香港選手就沒有特別提起。此外，往返港日的航班都是重點，有些前往京都的2月航班已經取消，例如部分香港航空航班，亦有些繼續，例如香港快運航空。知道現况後，我們就看看京都馬拉松的3大特色。

京都的2月早晨，天氣頗為清爽，有利長跑。（路斯攝）

腳步遊京都

京都是古代日本的首都，稱為「平安京」，另一稱呼為「洛」，現時仍然使用。市內有大量古剎古蹟，遍佈東、南、西、北及中部。馬拉松路線從市郊的運動場開始，途經洛西及洛北地區，最後於洛東地區衝線。

路線市內多座歷史悠久的寺院、廟宇和神社。開跑大約6公里後已經進入嵐山地區，能夠遠望著名的渡月橋。轉至洛北地區，路經多個列入世界遺產的寺院，包括仁和寺、上賀茂神社及下鴨神社。後段沿賀茂川河岸跑向洛東地區，經過京都大學後衝線。

雖然後段路線重複較多，亦屬鬧市，但全程可算平坦。前半程上斜幅度大，大約20公里路段前已到最高點，開始逐漸向下跑。惟注意京都大學前一段跑向銀閣寺的上斜路長逾1公里，必須保留體力。

開賽後數公里，跑上嵐山地區，遠眺名勝「渡月橋」。（路斯攝）

青春無敵啦啦隊

馬拉松賽事途經市內十所大學，不少大學生粉墨登場，載歌載舞為跑手打氣。2017年參加，背心短裙啦啦隊，亦見過穿大正時代服裝的少女，終點前有一隊年輕男女載歌載舞，氣氛甚佳。

開賽後數公里，跑上嵐山地區，遠眺名勝「渡月橋」。（路斯攝）

藝術品一樣的完賽獎牌

跑完全馬，接到獎牌，為多個月刻苦訓練，留下紀念。京都馬拉松獎牌每年精心設計，2020年賽事的獎牌式樣一公布，網絡上一片讚美之聲。設計取材自京都國立博物館內「風神雷神圖屏風」上，風神與雷神乘坐的雲，兩股雲呈「9」字形，配合本屆為第9屆賽事。而獎牌帶使用京都傳統印染工藝「京友禪」風格的圖案。

京都馬拉松獎牌設計精美，2020年一屆的設計，獎牌帶亦十分漂亮。（京都馬拉松FB）

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