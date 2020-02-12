【山系】圖騰跑2019項目盈餘8317元　將安排退款給跑手

早前「圖騰跑2019」取消，大會考慮到數月內都不能補賽，所以送出完賽毛巾和獎牌給參加者，報名費扣取開支後亦會退給參加者。事隔4個月，完成審計，盈餘為港幣8,137元， 將退款給1,389名付費報名的參加者。

「圖騰跑2019」賽前一日，鐵路宣布全線停駛及大量巴士路線臨時更改路線，所以大會決定取消賽事。早期，大會將完賽毛巾和獎牌寄給參加者，並承諾將活動盈餘退回付費參加者。

原定57公里以西貢北潭涌為起點，16公里以城門水塘主壩為起點，兩個組別終點皆為大帽山扶輪公園。（大會提供）

事隔4個月，會計師事務所完成審計，活動盈餘港幣8,137元，付費參加者有1,389名，即是每名跑手可分得港幣5.9元， 大會將3至4月存入跑手們的信用卡賬戶。

「圖騰跑2019」原定於10月5日和6日舉行，分成16公里和57公里2組，報名費是港幣700元和港幣850元，另有基本捐款費港幣250元。是次退款金額皆為報名費，捐款費用不計算在內。

2019賽事以「跑．改變生命」、「跑．保護環境」「跑．參與慈善」為主題。（大會提供）

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