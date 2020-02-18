【武漢肺炎．家居健身】善用三大法寶　安在家中健康消脂無難度

為降低感染武漢肺炎（新型冠狀病毒）機會，很多人減少前往健身中心，沒有器材在手，訓練方法會減少，但有心就有計，要操就會有得操，所以今篇文章介紹3種健身器材，大家安在家中，一樣可以有像樣的鍛煉。

阻力帶

便宜、方便、多功能都是阻力帶的優點，無論身體能力高低都可使用它。現今很多體能教練都會在網絡教授居家健身方法，阻力帶可能是出現得最多的器材，皆因它有不同密度，構成不同阻力，可以配合不同動作和難度，所以女性修身和男性鍛煉肌肉都適用。

以下在社交網絡搜尋了一些圖片，供大家參考。

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選購注意事項

選購阻力帶有3個要點，分別是阻力高低、體能動作和物料。阻力帶主要透過密度和顏色分辦阻力高低，阻力太大會拉不開它，太少又沒有效果，每個人肌力不同，不要朋友買某一款，就跟隨他買同款。體能動作十分影響選擇，如果用它承托全身和只鍛煉腿部，需要的阻力已大為不同。常見物料有橡膠和膠，物料會影響重量、耐用度、易攜性和阻力等。

啞鈴套裝

啞鈴實在太歷史悠久，不多花唇舌解釋，只想說一對可調校重量的啞鈴不算貴，數百元已經有交易，而且會把重重的套裝送到府上。大家選購時，要注意套裝的最高重量，如果是肌肉猛男或會鍛煉胸背，建議花多一點錢，選購重一點的套裝。

這是20公斤的套裝，屬於較輕的一款。（區嘉俊攝）

懸吊訓練器材

現在大家對懸吊訓練器材都不會陌生，它主要透個不同動作和自身重量鍛煉身體，難易度大多用身體的角度調節。

個人經驗，它對改善肌肉線條很有效，但難度較高，有些動作不是肌力較弱的人能應付。由於它要找一個地方懸吊，所以掛在公園會較方便，如果掛在家中，建議大家善用家門和鐵閘，最緊要扣穩以策安全。

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