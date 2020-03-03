【齊動 LetZ Goal · 教室】第二課：綁device　跑步數據自動sync

跑友可以使用各種裝備與應用程式，記錄跑步數據。並同步數據至「齊動 LetZ Goal」，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分，但必先做好關鍵一大步：綁定裝置。

「齊動 LetZ Goal」讓你於開跑前訂下明確跑步個人目標，我們更會定期推出各種虛擬跑，讓大家贏取豐富獎品。

只要綁定裝置，跑步數據將自動同步到「齊動 LetZ Goal」（Sync數據）。「齊動 LetZ Goal」暫時可以綁定Garmin跑步錶，iPhone內Apple Health以及MapMyRun應用程式。現階段可以綁定三款裝置，隨着程式更新及開發，裝置和程式將陸續增加，敬請大家期待！

當然，綁定裝置前，要先登記，才可成為齊動 LetZ Goal跑手，詳情按此！

綁定裝置頁，不同手機系統有分別（按圖放大）

綁定裝置：Garmin手錶篇

如果你使用Garmin手錶，登入「齊動 LetZ Goal」後選擇綁定裝置，再選「Garmin」後會自動跳到下一頁面，輸入Garmin帳戶資料和密碼，再按「I Consent」即可。

Garmin手錶是跑手熱門選擇之一，Android手機用戶可以藉此同步數據。

綁定裝置：Apple Health篇

至於iPhone用戶，除可綁定Garmin手錶，亦可選擇綁定手機內置健康程式「Apple Health」，進入存取資料權限頁後，按「開啟所有類別」，再按「允許」。請注意，Apple Health不會自動記錄跑步數據，用戶要先連結至運動程式如Strava、Nike Run Club（NRC）、RunKeeper等跑步App​，或連結至Apple Watch，才能讓「齊動 LetZ Goal」讀取數據。

按下圖再向左掃，了解如何綁定Apple Health

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再一個人，來一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多