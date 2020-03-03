【齊動 LetZ Goal · 教室】第二課：綁device　跑步數據自動sync

跑友可以使用各種裝備與應用程式，記錄跑步數據。並同步數據至「齊動 LetZ Goal」，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分，但必先做好關鍵一大步：綁定裝置。
「齊動 LetZ Goal」讓你於開跑前訂下明確跑步個人目標，我們更會定期推出各種虛擬跑，讓大家贏取豐富獎品。
只要綁定裝置，跑步數據將自動同步到「齊動 LetZ Goal」（Sync數據）。「齊動 LetZ Goal」暫時可以綁定Garmin跑步錶，iPhone內Apple Health以及MapMyRun應用程式。現階段可以綁定三款裝置，隨着程式更新及開發，裝置和程式將陸續增加，敬請大家期待！
當然，綁定裝置前，要先登記，才可成為齊動 LetZ Goal跑手，詳情按此！
綁定裝置頁，不同手機系統有分別（按圖放大）
綁定裝置：Garmin手錶篇
如果你使用Garmin手錶，登入「齊動 LetZ Goal」後選擇綁定裝置，再選「Garmin」後會自動跳到下一頁面，輸入Garmin帳戶資料和密碼，再按「I Consent」即可。
Garmin手錶是跑手熱門選擇之一，Android手機用戶可以藉此同步數據。
綁定裝置：Apple Health篇
至於iPhone用戶，除可綁定Garmin手錶，亦可選擇綁定手機內置健康程式「Apple Health」，進入存取資料權限頁後，按「開啟所有類別」，再按「允許」。請注意，Apple Health不會自動記錄跑步數據，用戶要先連結至運動程式如Strava、Nike Run Club（NRC）、RunKeeper等跑步App，或連結至Apple Watch，才能讓「齊動 LetZ Goal」讀取數據。
按下圖再向左掃，了解如何綁定Apple Health
關於「齊動 LetZ Goal」
從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再一個人，來一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用Android，又用Garmin手錶
我用Android，沒有Garmin手錶
關於其他疑問
若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：
為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法
為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案
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「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」
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