【齊動 LetZ Goal · 教室】第三課：玩虛擬跑挑戰　儲里數換獎品

「齊動 LetZ Goal」讓運動從此變得不一樣，即使不相見亦能於同一平台互相比試及激勵。現階段主要玩法，分為「獎章」和「挑戰活動」兩大類別。

進入「齊動 LetZ Goal 」首頁，一路向上掃往下閱讀，可見到「挑戰活動」、「獎章」及「文章」。首頁底部有3個欄目，由左至右依次犬為「首頁」、「數據」及「個人資料」（如下圖）。

齊動 LetZ Goal 首頁

挑戰活動

「挑戰活動」即是虛擬跑。大家於主頁的挑戰活動一欄向左掃，或右方「全部」，就見到各種虛擬跑。

當你點選所需的「挑戰活動」後，便可查看該挑戰的詳情。（如下圖）

齊動 LetZ Goal會恆常化推出虛擬跑挑戰。立即sync數據，贏獎賞！

「挑戰活動」攻略一： 若想參加某個挑戰活動，必需按「立即參賽」；按掣後跑回來的里數，才會開始計算入該項挑戰活動中。 例子：我已成為「齊動 LetZ Goal」跑手，綁Device後跑了10公里；Sync數據後我看到「齊動 LetZ Goal搬家迎新」挑戰活動，按「立即參與」，在此前Sync之10公里不會記錄於「齊動 LetZ Goal搬家迎新」，之後跑的里數才正式生效。

「挑戰活動」攻略二： 每次同一時間只能參加一個挑戰活動，里數不能於每個挑戰活動之間轉移。 例子：參加了挑戰A活動（要求跑3公里），跑了1公里後想轉玩挑戰B（要求跑10公里）。跑手可到挑戰B按「立即參賽」，系統會問你是否暫停之前比賽，轉為參加本挑戰，只要你按「確認參加」，便會轉為參加挑戰B。要注意的是，先前在挑戰A所跑的1公里里數，將暫儲於挑戰A，不會帶到挑戰B，所有挑戰B的里數會由零開始。 而這段期間，你可隨時暫停為挑戰B儲里數，回到之前的挑戰按「確認參加」 ，在已儲存的里數上繼續努力。

獎章

「齊動 LetZ Goal」團隊按每月及每個挑戰活動，設定不同「獎章」，讓大家獲取虛擬獎章。大家無需像「挑戰活動」般按「立即參與」，只要成為「齊動」跑手，綁裝置Sync數據，即自動累積里數爭取達標。

按獎章右方的「全部」，進入頁面即看到已完成及進行中之獎章，獎章亮燈，即表示你已獲得該個虛擬獎章。

按下圖了解「獎章」頁面

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

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