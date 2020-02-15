【山系．Hikipedia】行山方知世界精彩　三條令我們上癮的山徑

「誰的青春不迷茫，其實我們都一樣。」 故事的開始在三年前，那時我們還是庸庸碌碌的上班族，工作、家庭，佔據了生活的大部份，小學、中學、大學，畢業後順利當上白領，朝九晚六，收工後與朋友聊食、玩、買，只是有時侯也會迷茫，尚算順遂卻無甚激情的人生，在一次行山過後掀起一波漣漪。我們漸漸把周末用於走遍高山低谷，把行山質運動融入生活，找到生活的寄託。 三年後回望起步點，三座初登山徑的歷程，每一步都在改變了我們對生活的看法。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

大帽山波波下 約定結伴同行

大帽山，作為我倆第一次結伴登山的地方，對任何有興趣嘗試行山的人都是個不錯的選擇，沿大馬路便能輕鬆登上山頂，對當時不常做運動的我們來說尚算可以應付。雖說相識多年，卻未曾像這樣背起背包，踏着相同的步伐，朝共同目標進發。上山原因很簡單，就是Kylie失戀了，不用拍拖的時間突然多得令人寂寞，於是Avis便陪這位寂寞小姐上山散心去。

登上香港之巔，俯瞰元朗平原全景，山外有山，群山疊巒，有種大地在我腳下之感，好像重新認識我身處的這個香港，也發現過去好像只活在自己的世界，卻忘了外面的世界其實很精彩。失戀？沒有什麼大不了，是時候走出去看看這個世界。這次，我們在山頂的天文台氣象雷達站下約定，要繼續一起歷遍群山！

荃錦坳 › 大帽山 › 扶輪公園› 川龍

難度：★★★☆☆

風景：★★★★☆

需時：3小時 （拍照連休息）

長度：約8.5公里

交通：荃灣港鐵站D出口乘搭51號巴士，於「郊野公園」下車

補給：大帽山茶水亭

我們在大帽山頂的波波下約定，要一起定期行山！

初向難度挑戰 腳踏玉桂山山路

玉桂山，是我們向難度挑戰的開始。我們對玉桂山有莫名的情意結，那是我們第一次手腳並用地攀爬崎嶇的「非正式山徑」。玉桂山只有海拔196米，登頂有難、中、易三條路線選擇，路程亦大概只需15分鐘。想不到這小山丘雖然不高，但景色卻非常遼闊，可俯瞰香港仔避風塘、遠眺海洋公園、南丫島等。

上山容易落山難，玉桂山下攀至連島沙洲才是難度的開始，我們一步一步小心翼翼地踩着浮沙碎石路，雖疲累，卻有滿足感，其後我們越過鴨脷排到達燈塔，一身汗流浹背，我們都喜歡上這種腳踏「山路」的感覺。

利東邨 › 玉桂山 › 鴨脷排 › 燈塔 (原路折返)

難度：★★★★☆

風景：★★★★☆

需時：3小時 （拍照連休息）

長度：約4.5公里

交通：利東站B出口

補給：無

*新手不宜

我倆第一次踏足崎嶇山徑。

青山山上患上山癮 無藥可救

青山是香港三尖之一，對當時的我們可說是極具挑戰性。初時只打算沿青山寺後的天梯上落山，卻在登頂後改變主意。從青山之巔望出去是另一番天地，腹地經過長年累月的風化及侵蝕，有種沙洲荒蕪的遼闊感！於是我們決定改變計劃，沿浮沙碎石路踏上這神秘的青山腹地，縱橫交錯的路徑，讓人躍躍欲試。也是這次的挑戰，徹底激發了我們體內的冒險因子，那種亢奮、不能自已，而又令人雀躍的感覺，我們患上了「山癮」，無藥可救！

值得一提，快樂行山，失戀，也是行山。當日在青山，我見識到Avis因失戀而哭得梨花帶雨，卻馬不停蹄地沿天梯徑直地往上走，我在她身後卻是追得氣喘吁吁，失戀的威力果真的不容小覷！

青雲路 › 青山寺 › 青山 › 良景邨

難度：★★★★☆

風景：★★★★☆

需時：6小時 （拍照連休息）

長度：約6公里

交通：輕鐵青雲鐵路站

補給：無

*新手不宜，路段經過青山靶場，屬軍事禁區，練習射擊的日子切勿進入。

越過青山後的腹地，是另一個世界。

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