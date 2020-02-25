【齊動 LetZ Goal】全新運動App 3月登場　立即下載換豐富獎品

運動App「齊動 LetZ Goal」將於3月登場，預先登記的用戶，便可獲1500分「01積分」，並兌換豐富禮物；立即下載這個手機應用程式，讓汗水變成獎賞，讓運動從前不一樣。

我們的跑步平台「01齊跑」將於《香港01》App分拆出來，命名「齊動 LetZ Goal」。

早下載，早享受！01會員在2月25日至3月2日預先登記，然後以下連結填妥資料，並於3月3日起下載「齊動 LetZ Goal」，之後參加「新屋入伙」（送Dyson風扇）虛擬挑戰活動，即可獲得1500積分。

按此 參加「齊動 LetZ Goal」預先登記活動，留下聯絡資料，當「齊動 LetZ Goal」可以下載時，我們會立刻通知你。

快活流動派將於 3月2日 開始

「齊動 LetZ Goal」新屋入伙不單送積分，還會送出豐富獎品！下載App後，只要完成特別挑戰，就可獲得虛擬獎章，並有機會得到Dyson智能空氣淨化風扇。挑戰活動將接踵而來，3月齊動還會配合「快活流動派」活動，鼓勵大家透過跑步建立健康生活節奏，記下日子，於3月14日和3月20日皆有活動推出，記得到時開啓「齊動 LetZ Goal」贏取01積分。

Dyson BP01 (資料圖片)

當然，有新不棄舊，直至3月8日，大家仍可繼續使用「01齊跑」平台，完成「個人目標」或「挑戰活動」，賺取「01積分」！記得3月8日前下載好全新App「齊動 LetZ Goal」，汗水付出不會間斷。在瘟疫蔓延時，大家要繼續做運動強身健體，並將汗水換成獎賞。

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