【齊動 LetZ Goal · 教室】第四課：跑動生活　賺取積分及獎賞

「齊動 LetZ Goal」，計算你辛苦得來的跑步數據，再以之達成個人成就解鎖領取虛擬章，挑戰虛擬跑贏取豐富獎賞。以上種種不只是精神勝利，還有積分與實質獎賞。
迎新第一炮，登入「齊動 LetZ Goal 」， 完成搬家迎新挑戰並同步跑步里數，即可獲得1500分「01積分」，01積分可用於01 App內，換取不同商戶的現金優惠券或禮物。(按我瀏覽香港01會員獎賞計劃詳情)
透過「齊動 LetZ Goal 」的個人挑戰和虛擬跑，可以用里數換取「01積分」和不同獎賞。3月起，我們推出不同挑戰活動（即虛擬跑，按此了解攻略）：
每周挑戰——迎新期間，每周送出跑步裝備。按「立即參與」，跑夠5公里，填表格答問題，即有機會中獎；每周禮品及問題皆有不同，包括Jaybird無線耳機、各大品牌波鞋等。
每月激賞——每月送出運動潮物。按「立即參與」，跑夠每月指定里數，即可參加抽獎；獎品比每周挑戰更吸引更豐富。
以上虛擬跑將陸續送出不同獎品，大家萬勿錯過！除此之外，我們亦與不同本地長跑賽事及品牌合作，舉辦相關主題的虛擬跑，完成挑戰可獲優惠券或禮物，例如扶輪超馬虛擬跑及博愛老夫子虛擬跑，跑夠指定里數，就可獲得現金券或小食。
關於「齊動 LetZ Goal」
從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：
我用Android，又用Garmin手錶
我用Android，沒有Garmin手錶
關於其他疑問
若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：
為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法
為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案
我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置
「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」
我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物
我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多