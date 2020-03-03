【齊動 LetZ Goal · 教室】第四課：跑動生活　賺取積分及獎賞

「齊動 LetZ Goal」，計算你辛苦得來的跑步數據，再以之達成個人成就解鎖領取虛擬章，挑戰虛擬跑贏取豐富獎賞。以上種種不只是精神勝利，還有積分與實質獎賞。

迎新第一炮，登入「齊動 LetZ Goal 」， 完成搬家迎新挑戰並同步跑步里數，即可獲得1500分「01積分」，01積分可用於01 App內，換取不同商戶的現金優惠券或禮物。(按我瀏覽香港01會員獎賞計劃詳情)

透過「齊動 LetZ Goal 」的個人挑戰和虛擬跑，可以用里數換取「01積分」和不同獎賞。3月起，我們推出不同挑戰活動（即虛擬跑，按此了解攻略）：

每周挑戰——迎新期間，每周送出跑步裝備。按「立即參與」，跑夠5公里，填表格答問題，即有機會中獎；每周禮品及問題皆有不同，包括Jaybird無線耳機、各大品牌波鞋等。

每月激賞——每月送出運動潮物。按「立即參與」，跑夠每月指定里數，即可參加抽獎；獎品比每周挑戰更吸引更豐富。

以上虛擬跑將陸續送出不同獎品，大家萬勿錯過！除此之外，我們亦與不同本地長跑賽事及品牌合作，舉辦相關主題的虛擬跑，完成挑戰可獲優惠券或禮物，例如扶輪超馬虛擬跑及博愛老夫子虛擬跑，跑夠指定里數，就可獲得現金券或小食。

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多