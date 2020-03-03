【齊動 LetZ Goal · 教學】同步數據：AppleHealth（Runkeeper）

iPhone用戶如無AppleWatch或Garmin運動手錶，可使用AppleHealth連結不同跑步程式，紀錄數據後同步到「齊動 LetZ Goal 」。本篇介紹不少跑友使用的Runkeeper應用程式。

登入「齊動 LetZ Goal」前，先確定Apple Health已連接Runkeeper及「齊動 LetZ Goal」：

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起跑前，打開Runkeeper……（按圖放大）：

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多