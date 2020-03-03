【齊動 LetZ Goal · 教學】同步數據：AppleHealth（Runkeeper）

iPhone用戶如無AppleWatch或Garmin運動手錶，可使用AppleHealth連結不同跑步程式，紀錄數據後同步到「齊動 LetZ Goal 」。本篇介紹不少跑友使用的Runkeeper應用程式。
登入「齊動 LetZ Goal」前，先確定Apple Health已連接Runkeeper及「齊動 LetZ Goal」：
起跑前，打開Runkeeper……（按圖放大）：
關於「齊動 LetZ Goal」
從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：
我用Android，又用Garmin手錶
我用Android，沒有Garmin手錶
關於其他疑問
若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：
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